La programmation complète de la 10e édition de Livres dans la Boucle dévoilée

Les 19, 20 et 21 septembre 2025, Besançon accueillera durant trois jours la 10e édition de Livres dans la Boucle. Placée cette année sous la présidence de David Foenkinos, l’événement célèbrera la rentrée littéraire en accueillant auteurs et autrices qui se prêteront au jeu des dédicaces, rencontres et autres rendez-vous tant attendus des lecteurs. On fait le point sur le programme complet dévoilé lors de la conférence de presse du mardi 26 août 2025 à la Comédie de Besançon.

Après une introduction de la présidente de Grand Besançon Métropole, Anne Vignot, qui a rappelé que les 10 ans d’existence du festival marquent "la robustesse et la force de cet événement" qui "prend de l’ampleur", la directrice du festival Christine Bresson a annoncé la venue de quelque 194 auteurs dont 32 édités en région. Au total, 23 sont des auteurs de bandes dessinées, 27 de littérature jeunesse et 112 de littérature générale.

David Foenkinos, président d’honneur

Le président de l’édition 2025 du festival, David Foenkinos, sera présent le vendredi et samedi. Le samedi (10h), il introduira la projection du film Les Souvenirs, adapté de l’un de ses romans du même nom et adapté par Jean-Paul Rouve au cinéma Mégarama Beaux-Arts. Puis l’auteur se livrera à l’exercice du Grand entretien (14H) qu’il ouvrira en musique accompagné de sa guitare et d’une chanteuse avant d’évoquer son dernier roman Tout le monde aime Clara dans l’auditorium du Conservatoire.

Les invités d’honneur 2025 et leurs temps forts

Natacha Appanah : L’amour et la violence, vendredi 19 septembre à 16h au cinéma Mégarama Beaux-Arts.

: L’amour et la violence, vendredi 19 septembre à 16h au cinéma Mégarama Beaux-Arts. Sorj Chalandon : Grand entretien le vendredi 19 septembre à 15h à l’auditorium du Conservatoire. Presse & Littérature : écrivains et journalistes, les frères ennemis, le samedi 20 septembre à 19h au cinéma Mégarame Beaux-Arts (salle 8).

: Grand entretien le vendredi 19 septembre à 15h à l’auditorium du Conservatoire. Presse & Littérature : écrivains et journalistes, les frères ennemis, le samedi 20 septembre à 19h au cinéma Mégarame Beaux-Arts (salle 8). Lydie Salvayre : Grand entretien le samedi 20 septembre à 10h30 à l’auditorium du Conservatoire.

: Grand entretien le samedi 20 septembre à 10h30 à l’auditorium du Conservatoire. Raphaël Etnthoven : Grand entretien le samedi 20 septembre à 15h30 à l’auditorium du Conservatoire.

: Grand entretien le samedi 20 septembre à 15h30 à l’auditorium du Conservatoire. Adelaïde de Clermont-Tonnerre : Grand entretien le samedi 20 septembre à 14h au cinéma Mégarame Beaux-Arts.

: Grand entretien le samedi 20 septembre à 14h au cinéma Mégarame Beaux-Arts. David Prduhomme : Dessin en direct au musée des Beaux-Arts, le samedi 20 septembre à 10h30.

: Dessin en direct au musée des Beaux-Arts, le samedi 20 septembre à 10h30. Victor Dixen : Grand entretien le samedi 20 septembre à 15h au Scénacle.

Trois écrivains venus d’ailleurs :

Joyce Maynard (États-Unis) : Grand entretien le dimanche 21 septembre à 11h au cinéma Mégarama Beaux-Arts

(États-Unis) : Grand entretien le dimanche 21 septembre à 11h au cinéma Mégarama Beaux-Arts Irvine Welsh (Écosse) : Grand entretien le dimanche 21 septembre à 17h au cinéma Mégarama Beaux-Arts.

(Écosse) : Grand entretien le dimanche 21 septembre à 17h au cinéma Mégarama Beaux-Arts. Akira Mizubayashi (Japon) : Grand entretien le dimanche 21 septembre à 15h30 à l’auditorium du Conservatoire.

Plus d'une centaine de rencontres et rendez-vous

L’édition 2025 compte 110 rencontres réparties sur tout le territoire dont une vingtaine auront lieu dans les écoles primaires de l’agglomération et une quinzaine dans les médiathèques. Cette année, les organisateurs ont également souhaité mêler davantage les disciplines en proposant plus d’une vingtaine de rencontres "à la croisée des arts", a évoqué Christine Bresson.

Si les, très appréciés, dessins en direct au musée des Beaux-Arts feront de nouveau leur apparition, diverses performances telles que des lectures musicales ou encore des concerts littéraires seront également au programme de cette 10e édition.

Vendredi

Dans l’auditorium du conservatoire, le grand concert dessiné De Pierre et d’os (20h), mêlera littérature et univers musical avec la lecture de Bérangère Cornu, le dessin de Jean Paul Krassinsky, le tout avec l’accompagnement musical de l’orchestre Victor Hugo.

Samedi

Le jeune romancier et artiste Simon Johannin se livrera à une lecture musicale de son dernier roman Le fin chemin des anges, accompagné du musicien Stélios.exe à 14h à La Comédie de Besançon.

de son dernier roman Le fin chemin des anges, accompagné du musicien Stélios.exe à 14h à La Comédie de Besançon. Thibault Daelman se prêtera lui à un tout autre exercice avec une récitation de mémoire de son roman L’entroubli à la façon des bardes de l’Antiquité à 19h au Scénacle.

Dimanche

Gilles Marchand proposera ainsi un concert littéraire "Les promesses orphelines" avec des instruments très éclectiques à 11h au Scénacle.

avec des instruments très éclectiques à 11h au Scénacle. Dans l’après-midi, la romancière Chloé Delaume se livrera à une lecture musicale accompagné d’un musicien pour " Ils appellent ça l’amour " à 14h au Scénacle.

" à 14h au Scénacle. Tandis que Léa Simone Allegria nous entraînera à travers la Rome de la Renaissance avec un roman en forme d’énigme, l'artiste et vidéaste Eléonore Geissler dessinera en direct, partageant avec le public son interprétation singulière du roman et offrant par ses dessins d'artiste une redéfinition des frontières entre l'art et la littérature.

Concours de cosplay et dédicaces avec Victor Dixen

Si d’ordinaire ils accompagnaient probablement leurs parents au festival, cette année les jeunes lecteurs ne devraient pas se faire prier puisqu’un "événement dans l’événement" leur est totalement dédié a expliqué Georgia Morisset, la programmatrice du festival. "On sait, avec les derniers chiffres publiés, que les jeunes lecteurs peuvent se désintéresser de la lecture très vite donc avec le festival on a décidé de prendre le problème à bras-le-corps et de les intégrer vraiment au festival en leur proposant des auteurs qu’ils aiment, qu’ils lisent et le Young adulte est justement un univers qui leur parle".

Un grand photocall et un concours de cosplay seront donc proposés le samedi au Scénacle et dans sa chapelle autour des univers de Victor Dixen. "C’est l’occasion d’amener tous les jeunes lecteurs avec des activités ludiques qui n’en sont pas moins exigeantes" a ajouté Georgia Morisset. La remise des prix du concours aura lieu à l’issue du grand entretien de Victor Dixen.

Les autres auteurs Young Adult présents : Margot Dessenne, Cendrine Wolf, Estelle Faye et Chloé Vollmer-Lo.

Hommage à Jean-Luc Lagarce

Il y a maintenant 30 ans, l’auteur, dramaturge, metteur en scène et comédien Jean-Luc Lagarce s’éteignait des suites de la maladie du sida. Méconnu de son vivant, l’auteur franc-comtois, originaire d’Hérimoncourt, est aujourd’hui considéré comme un écrivain majeur. Afin de lui rendre un hommage largement mérité, Livre dans la Boucle propose une série d’événements liés à son œuvre, imaginés avec de nombreux collaborateurs locaux :

Lecture musicale "Lagarce, le héros", le vendredi 19 septembre à 17h30 dans l’auditorium du Conservatoire.

"Lagarce, le héros", le vendredi 19 septembre à 17h30 dans l’auditorium du Conservatoire. Lecture théâtrale "Chronique martiale, une performance lagarcienne" le samedi 20 septembre à 19h au nouveau théâtre bisontin.

"Chronique martiale, une performance lagarcienne" le samedi 20 septembre à 19h au nouveau théâtre bisontin. Conférence "Lagarce, un classique contemporain", le samedi 20 septembre à 10h à La Comédie de Besançon.

"Lagarce, un classique contemporain", le samedi 20 septembre à 10h à La Comédie de Besançon. Film "Juste la fin du monde" le dimanche 21 septembre à 10h au cinéma Mégarama Beaux-Arts.

"Juste la fin du monde" le dimanche 21 septembre à 10h au cinéma Mégarama Beaux-Arts. Concert de clôture : Lagarce en musique Éhos et silences, dimanche 21 septembre à 18 h au Bastion. Adaptation musicale d'extraits du Journal de Jean-Luc Lagarce, témoignage intime et poignant où l'auteur consigne ses pensées, ses doutes et son regard sur l'existence avec une lucidité tranchante. Une performance hybride, mêlant voix, textures sonores et mapping vidéo en direct.

Et aussi

La Dictée "Goscinny par Goscinny", le samedi 20 septembre à 10h30 à l’amphithéâtre de la MSHE.

En lien avec l’exposition "Courbet, lettres cachées " de la Bibliothèque des archives :

Table ronde : Les lettres de Courbet et l’érotisme en littérature animé par Thierry Savatier avec Bérénice Rigaud-Hatwig, Ludovic Carrez et Pierre-Emmanuel Guilleret et Emma Becker. Vendredi 19 septembre au Scénacle.

Lecture des lettres par Emma Becker, vendredi 19 septembre à 17h au Scénacle.

En lien avec l’exposition "Chorégraphies" du musée des Beaux-Arts :

Histoire dessinée de la préhistoire à nos jours, samedi 20 septembre à 11h au musée des Beaux-arts.

Atelier BD : l’histoire de la danse, samedi 20 septembre à 14h au musée des Beaux-arts.

Une exposition retraçant les 10 ans du festival à travers les affiches réalisées par les deux illustrateurs Alexandre Lagneau (de 2016 à 2020) et Nancy Pena (de 2021 à 2025) sous le grand chapiteau et dans le parc Chamars. Enfin, l'Office du Tourisme de Besançon tiendra un stand sur le festival proposant une variété de produits dérivés du festival tels que des tote bags, t-shirts, magnets, crayons ou encore bloc-notes.

