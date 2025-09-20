Livres dans la boucle : retour en images sur la journée de samedi à Besançon

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Le festival littéraire a entamé sa deuxième journée avec une tonnelle remplie de visiteurs sur la promenade Chamars à Besançon ce samedi 20 septembre 2025.

La chaleur n’a pas découragé les amateurs de lecture, au contraire ! Pour rappel, le festival présente plus de 200 auteurs pour cette dixième édition.

La journée de dimanche réserve encore de nombreuses animations.