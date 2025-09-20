Samedi 20 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Culture

Livres dans la boucle : retour en images sur la journée de samedi à Besançon

Publié le 20/09/2025 - 18:33
Mis à jour le 20/09/2025 - 18:33

Le festival littéraire a entamé sa deuxième journée avec une tonnelle remplie de visiteurs sur la promenade Chamars à Besançon ce samedi 20 septembre 2025.

© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
1/18 - © Hélène Loget
2/18 - © Hélène Loget
3/18 - © Hélène Loget
4/18 - © Hélène Loget
5/18 - © Hélène Loget
6/18 - © Hélène Loget
7/18 - © Hélène Loget
8/18 - © Hélène Loget
9/18 - © Hélène Loget
10/18 - © Hélène Loget
11/18 - © Hélène Loget
12/18 - © Hélène Loget
13/18 - © Hélène Loget
14/18 - © Hélène Loget
15/18 - © Hélène Loget
16/18 - © Hélène Loget
17/18 - © Hélène Loget
18/18 - © Hélène Loget

La chaleur n’a pas découragé les amateurs de lecture, au contraire ! Pour rappel, le festival présente plus de 200 auteurs pour cette dixième édition.

<span class='copyright'>© Hélène Loget</span>
<span class='copyright'>© Hélène Loget</span>
<span class='copyright'>© Hélène Loget</span>
<span class='copyright'>© Hélène Loget</span>
<span class='copyright'>© Hélène Loget</span>
<span class='copyright'>© Hélène Loget</span>
<span class='copyright'>© Hélène Loget</span>
<span class='copyright'>© Hélène Loget</span>
1/8 - © Hélène Loget
2/8 - © Hélène Loget
3/8 - © Hélène Loget
4/8 - © Hélène Loget
5/8 - © Hélène Loget
6/8 - © Hélène Loget
7/8 - © Hélène Loget
8/8 - © Hélène Loget

La journée de dimanche réserve encore de nombreuses animations.

livres dans la boucle

Publié le 20 septembre à 18h33 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

livres dans la boucle

Besançon
Culture

Une tribune contre la venue de l’auteur Raphaël Enthoven au festival Livres dans la Boucle à Besançon

Anne vignot, présidente de Grand Besançon Métropole avait annoncé le 4 septembre 2025 la déprogrammation de l’auteur Raphaël Enthoven au festival Livres dans la boucle. Cette décision faisait suite à une prise de position du Parti communiste local, qui avait dénoncé certains propos de l’écrivain et philosophe sur Gaza publiés sur X. Elle était finalement revenu sur sa décision quatre jours plus tard. Un revirement qui n’est pas du goût de 70 acteurs du monde littéraire, dont Paul Kawczak et Cathy Jurado, auteurs bisontins présents au festival. Voici leur tribune…

livres dans la boucle raphael enthoven tribune
Publié le 15 septembre à 17h01 par Hélène L.
Besançon
Culture

La programmation complète de la 10e édition de Livres dans la Boucle dévoilée

Les 19, 20 et 21 septembre 2025, Besançon accueillera durant trois jours la 10e édition de Livres dans la Boucle. Placée cette année sous la présidence de David Foenkinos, l’événement célèbrera la rentrée littéraire en accueillant auteurs et autrices qui se prêteront au jeu des dédicaces, rencontres et autres rendez-vous tant attendus des lecteurs. On fait le point sur le programme complet dévoilé lors de la conférence de presse du mardi 26 août 2025 à la Comédie de Besançon. 

auteur livre livres dans la boucle programmation rentrée littéraire
Publié le 27 aout à 08h33 par Elodie Retrouvey

Culture

Besançon
Culture Evénements

Livres dans la boucle 2025… C’est parti !

VIDÉO + DIAPORAMA • La 10e édition du festival littéraire Livres dans la boucle a débuté ce vendredi 19 septembre à 15h00 sous son chapiteau installé au parc Chamars à Besançon. Sans cérémonie d'inaugration officielle, la maire Anne Vignot et son adjoint à la culture, Aline Chassagne, ont néanmoins parcouru les stand à la rencontre des auteur(e)s tandis que le nom de Raphaël Enthoven revenait déjà dans quelques conversations.

anne vignot festival littéraire lecture livres dans la boucle livres dans la boucle 2025 raphael enthoven
Publié le 19 septembre à 18h00 par Alexane
Besançon
Culture

À peine inauguré, le centre de conservation et d’étude archéologique de Besançon s’ouvre exceptionnellement au public

Le nouveau centre de conservation et d’étude archéologique (CCEA) de Besançon a été inauguré ce mardi 16 septembre 2025 en présence du préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, Paul Mourier,de Christian Mourougane le président de l’opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC) et de Jean-François Hébert, directeur général des patrimoine et de l’architecture du ministère de la Culture. 

Centre de conservation et d'étude archéologique inauguration journées européennes du patrimoine
Publié le 16 septembre à 17h41 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture

Les Archives départementales du Doubs ouvrent leurs portes pour les Journées européennes du Patrimoine

Les Archives départementales du Doubs participeront aux Journées européennes du Patrimoine les 20 et 21 septembre 2025, de 14h30 à 18h, avec un programme varié et gratuit, sans réservation. Situées à Besançon, elles rappellent leur mission première : ”collecter, conserver, traiter et communiquer à tous les archives produites par les administrations existantes, ou ayant existé, dans le département, ainsi que des archives privées présentant un intérêt pour l’histoire locale.”

archives départementales du doubs journées européennes du patrimoine
Publié le 16 septembre à 11h00 par Alexane
Besançon
Culture Jeunesse

Concours national étudiant de bande dessinée 2025 : le courage récompensé à Besançon

Chaque année depuis 21 ans, le concours national de bande dessinée organisé par les Crous sous l’égide du Cnous met en lumière la créativité des étudiants. Pour l’édition 2025, le thème imposé était ”Courage”, offrant libre cours à l’interprétation des étudiants et témoignant de la richesse de ce concours.

bande dessinée bd concours crous
Publié le 16 septembre à 09h57 par Alexane
HAUTE-SAÔNE (70)
Culture Economie

La Rochère fête ses 550 ans avec un verre signé matali crasset

Installée à Passavant, en Haute-Saône, la verrerie La Rochère célèbre en 2025 ses 550 ans d’existence. À cette occasion, la plus ancienne verrerie encore en activité en Europe s’associe à la designeuse matali crasset pour créer un gobelet emblématique. Celui-ci met en lumière la goutte d’eau, élément central du projet.

anniversaire c'est nouveau ! design la rochere matali crasset verre
Publié le 16 septembre à 08h39 par Alexane
Besançon
Culture

Dernières chances de voir plusieurs expositions aux musées d’Art et du Temps de Besançon

Le mois de septembre 2025 est l’occasion de découvrir ou redécouvrir plusieurs expositions qui quitteront bientôt la programmation des musées d’Art et du Temps de Besançon. On fait le point sur les expositions et visites à voir avant qu’il ne soit trop tard et sur les nouveautés. 

exposition musée musée des beaux-arts musée du temps visite
Publié le 16 septembre à 08h23 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture

Retrouvez maCommune.info aux Livres dans la boucle du 19 au 21 septembre à Besançon !

Cette année encore, maCommune.info sera au rendez-vous du festival Livres dans la boucle à Besançon. Du 19 au 21 septembre 2025, retrouvez son espace détente installé sous le grand chapiteau, en partenariat avec Grand Besançon Métropole, mais aussi Ici Besançon et Studiomaton. Au programme : dégustation de sirops Rième et photo souvenir !

espace détente ici besançon livres dans la boucle livres dans la boucle 2025 macommune.info studiomaton
Publié le 19 septembre à 14h00 par Alexane

WEMA, nouveau nom de l’expertise comptable, du conseil et de l’audit

L’emploi au cœur des priorités : la 4e édition de Cap vers l’Emploi ouvre ses portes le 18 septembre à Besançon
Offre d'emploi

Nouvelles offres shopping à la Galerie Chateaufarine !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions
Offre d'emploi
publi info 4

Portes ouvertes du SYBERT : visiter, comprendre… et agir !

Offre d'emploi : Mignotgraphie recrute un.e Commercial.e en CDI !
Infos Pratiques

La boutique Kiko Milano a ouvert à la Galerie Chateaufarine à Besançon
Jeu-concours

JEU CONCOURS Livres dans la Boucle 2025 / Jeu n°5

Risotto au Mont d'Or AOP et à la truffe

Sondage

 22.66
peu nuageux
le 20/09 à 18h00
Vent
1.77 m/s
Pression
1016 hPa
Humidité
68 %
 