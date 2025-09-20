Livres dans la boucle : retour en images sur la journée de samedi à Besançon

La chaleur n’a pas découragé les amateurs de lecture, au contraire ! Pour rappel, le festival présente plus de 200 auteurs pour cette dixième édition.
La journée de dimanche réserve encore de nombreuses animations.
Livres dans la boucle 2025 : le programme complet heure par heure
Le festival littéraire Livres dans la boucle débute vendredi 19 septembre 2025 avec un grand entretien mené par Sorj Chalandon à l’auditorium du conservatoire de Besançon. Il se poursuivra samedi 20 et dimanche 21 septembre avec au total plus de 200 auteurs présents…