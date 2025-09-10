Mercredi 10 Septembre 2025
Besançon
Culture

Livres dans la boucle 2025 : le programme complet heure par heure

Publié le 10/09/2025 - 17:00
Mis à jour le 10/09/2025 - 15:40

Le festival littéraire Livres dans la boucle débute vendredi 19 septembre 2025 avec un grand entretien mené par Sorj Chalandon à l’auditorium du conservatoire de Besançon. Il se poursuivra samedi 20 et dimanche 21 septembre avec au total plus de 200 auteurs présents…

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Les trois jours passés au crible

Vendredi 19 septembre 2025

  • 15h00 - Grand entretien avec Sorj Chalandon à l’auditorium du conservatoire de Besançon (durée 50 min)
  • 15h30 - Qui écoute les cassandres ? Constance Rivière, Hélène Zimmer et Vincent Message au cinéma Mégarama (durée 50 min)
  • 15h30 - Lecture musicale : Puisque l'eau monte avec Adélaïde Bon et Suzanne Seillier au Scénacle (durée 1h00)
  • 16h00 - L'amour et la violence avec Nathacha Appanah et Louis-Henri de la Rochefoucauld au cinema Mégarama Beaux-Arts (50 min)
  • 16h00 - En région : le polar s'invite ! Laurent Ciccone, Régine Thieulent Torreton au Café littéraire (durée 50 min)
  • 16h30 - Le corps, un outil de travail avec Chloé Saffy et Simon Chevrier à la Maison Victor Hugo (durée 50 min)
  • 17h00 - Lecture des lettres de Courbet avec Emma Becker au Scénacle (durée 50 min)
  • 17h00 - Folie familiale : Affronter les démons du passé avec Antoine Wauters et Catherine Girard à La Comédie (durée 50 min)
  • 17h30 - Lecture musicale : Lagarce, le Héros à l’auditorium du conservatoire de Besançon (durée 1h00) par Hervé Pierre et l’orchestre Victor Hugo
  • 17h30 - La nature initiatique avec Valentine Goby et Marc Graciano au cinéma Mégarama Beau-Arts (durée 50 min)
  • 18h00 - Les lettres de Courbet et l'érotisme en littérature avec Bérénice Hartwig Emma Becker Pierre-Emmanuel Guilleray et Ludovic Carrez au Scénacle (durée 50 min)
  • 20h00 - concert dessiné de pierre et d’os (durée 2h00) à l’auditorium du conservatoire de Besançon - lecture par Bérengère Cornut accompagnée de Jean Paul Krassinsky

Samedi 20 septembre 2025

  • 10h00 - Projection du film "Les Souvenirs" au cinéma Mégarama (durée 2h00)
  • 10h00 - Jean-Luc Lagarce, un classique contemporain avec Charles Salles, Maryse Adam et Alexandra Moreira da Silva à La Comédie (durée 50 min)
  • 10h30 - Grand entretien avec Lydie Salvayre à l'auditorium du conservatoire de Besançon (durée 50 min)
  • 10h30 - La Dictée : Goscinny par Goscinny Anne Goscinny à l’amphithéâtre de la MSHE (durée 1h00)
  • 10h30 - Dessin en direct du musée des Beaux-Arts (durée 2h00)
  • 10h30 - En fuite : cavales au bord de l'abîme avec Ariana Harwicz, Victor Jestin et Louise Rose au Café Littéraire (durée 50 min)
  • 11h00 - Histoire dessinée de la danse de la Préhistoire à nos jours avec Laura Cappelle et Thomas Gilbert au musée des Beaux-Arts de Besançon (durée 50 min)
  • 11h00 - Amitiés indélébiles avec Olivier Adam et Eléonora Galasso au Scénacle (50 min)
  • 11h00 - A l’arrière : du côté de la ruralité avec Gaëlle Nohant et Pauline Dreyfus à La Comédie (durée 50 min)
  • 11h30 - Cioran et Huysmans vus par les biographes Agnès Michaux et Anca Visdéi au cinéma Mégarama (durée 50 min)
  • 11h30 - Grandir dans les années 90 avec Anthony Passeron, Max de Radiguès (BD) et Emmanuel Flesch au Café Littéraire (durée 50 min)
  • 12h00 - Remise du prix jeunesse Ibis City
  • 13h00 - Remise du prix de l’Homme Debout Café Littéraire
  • 13h00 à 18h00 - YA 2025 : Photocall et Auteurs en dédicaces : Victor Dixen, Margot Dessenne, Rachel Corenblit, Chloé Vollmer-Lo, Estelle Faye et Cendrine Wolf au Scénacle et sa Chapelle
  • 14h00 - Grand entretien avec David Foenkinos à l’auditorium du conservatoire de Besançon (durée 50 min),
  • 14h00 - Grand entretien avec Adélaïde de Clermont Tonnerre au cinéma Mégarama Beaux-Arts durée 50 min)
  • 14h00 - Grand entretien avec Cendrine Wolf au Scénacle (durée 50 min)
  • 14h00 - Atelier BD avec Thomas Gilbert au musée des Beaux-Arts de Besançon (durée 1h00)
  • 14h00 - Dessin live de Clémence Collignon au musée des Beaux-Arts de Besançon (durée 2h00)
  • 14h00 - Lecture musicale : Le fin chemin des anges avec Simon Johannin et Stélios à La Comédie (durée 50 min)
  • 14h00 - Du témoignage au conte, l'exil comme patrie avec Alain Mabanckou et Benny Malapa au cinéma Mégarama Beaux-Arts (durée 50 min)
  • 14h00 - L'Histoire en marche avec Hélène Frappat, Antoine Rault et Agnès Gruda au Café Littéraire (durée 50 min)
  • 14h30 - Investigations familiales avec Manon Fargetton, Vanessa Schneider et Feurat Alani à l’amphithéâtre de la MSHE (durée 50 min)
  • 15h00 - Grand entretien Victor Dixen suivi de la remise des prix Cosplay au Scénacle (durée 50 min)
  • 15h00 - Renaître au monde avec Touhfat Mouhtare, Laure Manel et Sébastien Ménestrier au cinéma Mégarama Beaux-Arts (durée 50 min)
  • 15h30 - Grand entretien avec Raphaël Enthoven à l’auditorium du conservatoire de Besançon (durée 50 min)
  • 15h30 - S'émanciper au cœur des révoltes avec Charif Majdalani, Hajar Bali et Rachid Benzine au cinéma Mégarama Beaux-Arts (durée 50 min)
  • 15h30 - Tout ouïe avec Alexandre Postel et Marie de Chassey au Café Littéraire (durée 50 min)
  • 16h00 - Du roman biographique avec N. d'Estienne d’Orves, Rebecca Benhamou et Christine Orban à l’amphithéâtre de la MSHE (durée 50 min)
  • 16h30 - Dessin live de Thomas Gilbert au musée des Beaux-Arts de Besançon (durée 2h00)
  • 16h30 - Le sens de l'héritage avec Anne-Lucy Belgy, Matthieu Niango et Marie Semelin au Café Littéraire (durée 50 min)
  • 17h00 - Grand entretien avec Irvine Welsh Interprète F. Gondrand au cinéma Mégarama (durée 50 min)
  • 17h00 - Rencontre lecture : Tout ira bien avec Laurent Nunez à La Comédie (durée 50 min)
  • 17h00 - Des héroïnes féministes au coeur de la fantasy avec Chloé Vollmer-Lo et Estelle Faye au Scénacle (50 min)
  • 17h30 - Au nom de la liberté avec Lionel Duroy, Nicolas Gaudemet et Steve Aganze au cinéma Mégarama (durée 50 min)
  • 17h30 - En avant la (New) Romance ! Dahlia Blake, Kristen Rivers et Sophie Jomain au Café Littéraire (50 min)
  • 18h00 - La violence pour être libres avec Margot Dessenne et Rachel Corenblit au Scénacle
  • 19h00 - Récitation à l’antique au Scènacle (durée 1h00) - Thibault Daelman donnera une performance en récitant de mémoire son roman L’entroubli
  • 19h00 - Lecture Lagarce Hervé Pierre Mireille Herbstmeyer au Nouveau théâtre bisontin (durée 1h00)
  • 19h00 - Presse et littérature avec Sorj Chalandon, N. d’Estienne d’Orves et Agnès Michaux au cinéma Mégarama (1h00)
  • 20h00- Jean-Luc Lagarce, un classique contemporain Charles Salles, Maryse Adam et Alexandra Moreira da Silva à La Comédie (durée 50 min),

Dimanche 21 septembre 2025

  • 10h00 - Projection Film Juste la fin du monde Introduit par F. Berreur au cinéma Mégarama (durée 2h00)
  • 10h00 - 25 ans du Diable vauvert avec Jean-Pierre Arbon, Fabrice Capizzano et Marion Mazauric à La Comédie (50 min)
  • 10h00- Région : Le roman historique avec Nora Lake et Juliette Galliani à la Maison Victor Hugo (50 min)
  • 10h30 - Dessin en direct du musée des Beaux-Arts avec Séverine Cordier
  • 10h30 - Apprivoiser la maladie mentale avec David Thomas, Nadège Erika et Alice Botelho à l’amphithéâtre de la MSHE (durée 50 min)
  • 11h00 - Grand entretien avec Joyce Maynard au cinéma Mégarama Beaux-Arts (50 min)
  • 11h00 - Spectacle jeunesse avec Charles Mazarguil à partir de 8 ans à l’auditorium du conservatoire (durée 1h20)
  • 11h00 - Concert littéraire : les promesses orphelines au Scénacle (durée 1h00) - traversée des 30 glorieuses avec la voix e Gilles Marchand accompagné d’Emmanuel Gross.
  • 11h00 - Spectacle Région avec Anne Gaêlle Féjoz au Café Littéraire (50 min)
  • 11h00 - L'entrée en littérature avec Alexandre Lacroix et Jérôme Attal à La Comédie (50 min)
  • 11h00 - L'amour comme révélateur avec Cécile Tlili, Mathilda di Mattéo et Camille Goudeau à la Maison Victor Hugo (50 min)
  • 11h00 - Polar au bar avec Olivier Barde-Cabuçon au bar Le Killarney (50 min)
  • 14h00 - Lecture musicale : ils appellent ça l’amour au Scénacle (durée 50 min) - lecture musicale de Chloé Delaume et Benoit Este Bouvot
  • 14h00 - Lecture musicale : Le fin chemin des anges à la Comédie (durée 50 min)
  • 14h00 - L’art et la légende au cinéma Mégarama (50 min) - Animé par Georgia Morissette avec Léa Simone Allegria Eléonore Geissler -Dessin live
  • 14h00 - "Sur la route" avec Lola Nicolle, Jean Michelin et Loris Chavanette à la Maison Victor Hugo (50 min)
  • 14h00 - Le monde d'après, c'est maintenant avec Clément Camar Mercier et François Gagey au Café Littéraire (50 min)
  • 14h00 - L'épaisseur de l’amour avec Sarah Chiche, Elsa Fottorino et Line Papin à La Comédie (50 min)
  • 14h30 - Dessin live Alex W. IInker au musée des Beaux-Arts de Besançon (2h00)
  • 14h30 - Asphyxie familiale avec Jacques Expert, Virginie Noar et Lise Charles à l’amphithéâtre de la MSHE (50 min)
  • 14h30 - La Seconde guerre mondiale 80 ans plus tard avec Alfred de Montesquiou, Paul Kawzcak et Romain Slocombe au cinéma Mégarama Beaux-Arts (50 min)
  • 15h30 - Grand entretien avec Akira Mizubayashi à l’auditorium du conservatoire (50 min)
  • 15h30 - L'art du deuil avec Anne Goscinny, Sarah Gysler et Daniel Bourrion au cinéma Mégarama (50 min)
  • 15h30 - Métamorphoses désenchantées avec Grégory Le floch, Melvin Melissa et Séphora Pondi (50 min)
  • 16h00 - Le coeur a ses raisons... Gabrielle de Tournemire et Joffrine Donnadieu au Scénacle (50 min)
  • 16h00 - Entre passé et présent : mémoires entrelacées avec François Garde et Camille Bordenet au cinéma Mégarama (50 min)
  • 16h30 - En périphérie avec Rouda et Ramsès Kéfi à la Maison Victor Hugo (50 min)
  • 18h00 - Concert électro Autour de Lagarce avec Li au Bastion (1h00)

Le tout sans oublier les rencontres en médiathèques

livres dans la boucle

Publié le 10 septembre à 17h00 par Hélène L.
Besançon
Culture

La programmation complète de la 10e édition de Livres dans la Boucle dévoilée

Les 19, 20 et 21 septembre 2025, Besançon accueillera durant trois jours la 10e édition de Livres dans la Boucle. Placée cette année sous la présidence de David Foenkinos, l’événement célèbrera la rentrée littéraire en accueillant auteurs et autrices qui se prêteront au jeu des dédicaces, rencontres et autres rendez-vous tant attendus des lecteurs. On fait le point sur le programme complet dévoilé lors de la conférence de presse du mardi 26 août 2025 à la Comédie de Besançon. 

auteur livre livres dans la boucle programmation rentrée littéraire
Publié le 27 aout à 08h33 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture

Livres dans la boucle : Bernard Minier donne le coup d’envoi d’une “fête du mot écrit et des lecteurs”

La neuvième édition de Livres dans la boucle a débuté ce vendredi 20 septembre 2024 sous le chapiteau de Chamars mais l’inauguration du festival a, elle, eu lieu au café littéraire situé un peu plus loin le long du Doubs. Anne Vignot, présidente du Grand Besançon Métropole, Bernard Minier, président d’honneur de cette édition 2024 et les partenaires étaient présents pour assister au lancement du festival littéraire.

festival littéraire livres livres dans la boucle 2024
Publié le 20 septembre 2024 à 18h19 par Elodie Retrouvey

Culture

Besançon
Culture

Livres dans la boucle : Raphaël Enthoven confirme sa présence au festival

Dans une publication sur X, le philosophe Raphaël Enthoven confirme qu’il sera présent aux Livres dans la boucle du 19 au 21 septembre 2025 après le rebondissement de la part de Grand Besançon Métropole ce lundi 8 septembre assurant le maintien de l’écrivain au festival littéraire.

anne vignot gaza liberté d'expression livres dans la boucle livres dans la boucle 2025 raphael enthoven
Publié le 8 septembre à 17h56 par Alexane
Besançon
Culture

R. Enthoven maintenu aux Livres dans la boucle : ”un soulagement” pour les libraires

La présidente de Grand Besançon Métropole a annoncé ce lundi 8 septembre le maintien de la présence du philosophe Raphaël Enthoven au festival Livres dans la boucle (du 19 au 21 septembre 2025). Pour les libraires participants à l’événement, c’est un ”soulagement”.

anne vignot librairie livres dans la boucle livres dans la boucle 2025 raphael enthoven
Publié le 8 septembre à 16h42 par Alexane
Besançon
Culture Politique

Rebondissement : Raphaël Enthoven maintenu au festival Livres dans la boucle

Le 4 septembre, Grand Besançon Métropole annonçait avoir retiré Raphaël Enthoven de la programmation du festival littéraire Livres dans la boucle prévu du 19 au 21 septembre 2025. Cette décision faisait suite à une prise de position du Parti communiste local, qui avait dénoncé certains propos de l’écrivain et philosophe sur Gaza publiés sur X. Mais ce lundi 8 septembre, la présidente de GBM, Anne Vignot, a finalement déclaré par voie de communiqué que Raphaël Enthoven serait maintenu dans la sélection du festival.

gaza livres dans la boucle livres dans la boucle 2025 raphael enthoven
Publié le 8 septembre à 15h41 par Alexane
Besançon
Culture
Publi-Infos

Détonation allume les feux de la rentrée à Besançon !

PUBLI-INFO • Détonation repart pour une 12ème édition ! Le festival a connu de nombreuses mutations ces dernières années, il est désormais bien ancré sur ce nouveau site qui replace La Rodia au cœur de l’événement. La configuration reste donc la même que l’année dernière, quatre scènes, toutes abritées : la grande salle de la Rodia, les deux bals montés (Le Bal à Fond & l’Extra Bal) et le Bezac Soundsystem sous la terrasse. Rendez-vous les 26 et 27 septembre 2025 !

danse festival detonation La Rodia musique
Publié le 8 septembre à 07h00 par Macommune.info
Besançon
Culture Société

Enchères exceptionnelles à Besançon : les bibliothèques de deux érudits francs-comtois en vente

Une vente exceptionnelle aura lieu le vendredi 12 septembre à l’Hôtel des Ventes de Besançon. Elle sera dirigée par Me Jean-Paul Renoud-Grappin et portera sur une importante bibliothèque de voyages  constituée par un collectionneur franc-comtois, enrichie de 30 lots de la bibliothèque de voyages d’un ancien député franc-comtois et 20 lots à divers, apprend-on dans un communiqué.

bibliothèque jean-paul renoud-grappin livre vente aux enchères
Publié le 6 septembre à 18h00 par Alexane
Besançon
Culture Société

La Licra s’inquiète de la déprogrammation de R. Enthoven du festival Livres dans la boucle à Besançon

La section bisontine de la Licra (Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme) a exprimé cette semaine son inquiétude suite à la déprogrammation annoncée du philosophe Raphaël Enthoven dans le cadre du festival Livres dans la Boucle en septembre 2025. La décision fait suite à des propos tenus par l’essayiste sur le réseau social X le 15 août dernier.

gaza guerre licra livres dans la boucle 2025 raphael enthoven
Publié le 5 septembre à 18h00 par Alexane
Besançon
Culture Politique

Livres dans la Boucle : pour Raphaël Enthoven, “rien dans mes propos ne justifie la censure”

+ les réactions à Besançon • À la suite de l’annulation de la venue du philosophe Raphaël Enthoven au festival Livres dans la Boucle annoncée jeudi 4 septembre 2025 par Grand Besançon Métropole, de multiples réactions ont émané de différents politiques et associations à Besançon. L’auteur évincé a lui-même réagi sur son compte X.  

gaza livres dans la boucle réactions
Publié le 6 septembre à 17h13 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture Economie

Les Passagers du Zinc fêtent leurs 10 ans : “Punaise, on a tenu 10 ans et on est assez fiers !”

Le café-concert Les Passagers du Zinc à Besançon, PDZ pour les intimes, célèbre en cette rentrée ses 10 ans sous la houlette de sa gérante Meghane Schevènement. Dix années de musique, de soirées improbables et d’engagement militant qui font de ce lieu un incontournable...

anniversaire bar café-concert inclusion les passagers du zinc meghane schevènement musique pdz rock
Publié le 10 septembre à 09h24 par Alexane

