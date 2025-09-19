Livres dans la boucle 2025 : le programme complet de la journée de vendredi

Vendredi 19 septembre 2025
- 15h00 - Grand entretien avec Sorj Chalandon à l’auditorium du conservatoire de Besançon (durée 50 min)
- 15h30 - Qui écoute les cassandres ? Constance Rivière, Hélène Zimmer et Vincent Message au cinéma Mégarama (durée 50 min)
- 15h30 - Lecture musicale : Puisque l'eau monte avec Adélaïde Bon et Suzanne Seillier au Scénacle (durée 1h00)
- 16h00 - L'amour et la violence avec Nathacha Appanah et Louis-Henri de la Rochefoucauld au cinema Mégarama Beaux-Arts (50 min)
- 16h00 - En région : le polar s'invite ! Laurent Ciccone, Régine Thieulent Torreton au Café littéraire (durée 50 min)
- 16h30 - Le corps, un outil de travail avec Chloé Saffy et Simon Chevrier à la Maison Victor Hugo (durée 50 min)
- 17h00 - Lecture des lettres de Courbet avec Emma Becker au Scénacle (durée 50 min)
- 17h00 - Folie familiale : Affronter les démons du passé avec Antoine Wauters et Catherine Girard à La Comédie (durée 50 min)
- 17h30 - Lecture musicale : Lagarce, le Héros à l’auditorium du conservatoire de Besançon (durée 1h00) par Hervé Pierre et l’orchestre Victor Hugo
- 17h30 - La nature initiatique avec Valentine Goby et Marc Graciano au cinéma Mégarama Beau-Arts (durée 50 min)
- 18h00 - Les lettres de Courbet et l'érotisme en littérature avec Bérénice Hartwig Emma Becker Pierre-Emmanuel Guilleray et Ludovic Carrez au Scénacle (durée 50 min)
- 20h00 - concert dessiné de pierre et d’os (durée 2h00) à l’auditorium du conservatoire de Besançon - lecture par Bérengère Cornut accompagnée de Jean Paul Krassinsky
Le tout sans oublier les rencontres en médiathèques