Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche Comté

PUBLI-INFOS • Trait d’union entre la Bourgogne et la Franche-Comté, "Loiseau du Temps" se situe au rez-de-chaussée d’un superbe édifice classé, à Besançon. Pour cette dernière partie de l’année y est célébrée une association pleine de sens avec "Vive la Bourgogne Franche-Comté".

Loiseau du Temps x Vive la Bourgogne - Franche-Comté : une ode au terroir !

Qui dit rentrée, dit nouveauté gourmande !

Nous sommes ravis de vous annoncer un partenariat savoureux avec l’association « Vive la Bourgogne Franche-Comté » pour une collaboration inédite, mettant en lumière le savoir-faire de nos artisans et producteurs régionaux.

Chaque mois, et ce, jusqu’à la fin de l’année,

Loiseau du Temps mettra ainsi en lumière des produits phares de notre terroir à travers un menu unique et créatif. Nous avons imaginé une partition culinaire en trois temps, véritable invitation à un voyage gustatif, à réserver pour un déjeuner unique dès la semaine prochaine !

Au menu :

L’œuf parfait, un onctueux velouté franc-comtois à la cancoillotte et de délicats pétales de jambon sec, une recette réalisée avec les œufs COQUY.

Ballotine de volaille, fricassée de champignons des bois et galettes de pommes de terre au Comté affiné, une harmonie de saveurs subtiles et profondes.

Entremets aux Griottines de Fougerolles, mousse pistache et de fines coques de chocolat blanc, une création pleine d’élégance et de fraîcheur.

Réservez votre table pour savourer cette symphonie de saveurs et célébrer l’artisanat de notre région sur le site ou directement auprès de l’équipe de Loiseau du Temps !

+ La nouvelle carte à jour (avec les nouveaux desserts) est ici !

