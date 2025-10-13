Lundi 13 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Economie
Publi-Infos

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche Comté

Publié le 13/10/2025 - 07:00
Mis à jour le 10/10/2025 - 10:50

PUBLI-INFOS • Trait d’union entre la Bourgogne et la Franche-Comté, "Loiseau du Temps" se situe au rez-de-chaussée d’un superbe édifice classé, à Besançon. Pour cette dernière partie de l’année y est célébrée une association pleine de sens avec  "Vive la Bourgogne Franche-Comté".

Bernard Loiseau © Bernard Loiseau
Jonathan Thevenet © Jonathan Thevenet
Loiseau du Temps - nouvelle carte © Bernard Loiseau
Loiseau du Temps - Nouvelle Carte © Bernard Loiseau
Loiseau du Temps - © Jonathan Thevenet
1/5 - Bernard Loiseau © Bernard Loiseau
2/5 - Jonathan Thevenet © Jonathan Thevenet
3/5 - Loiseau du Temps - nouvelle carte © Bernard Loiseau
4/5 - Loiseau du Temps - Nouvelle Carte © Bernard Loiseau
5/5 - Loiseau du Temps - © Jonathan Thevenet

Loiseau du Temps x Vive la Bourgogne - Franche-Comté : une ode au terroir ! 

Qui dit rentrée, dit nouveauté gourmande !
Nous sommes ravis de vous annoncer un partenariat savoureux avec l’association « Vive la Bourgogne Franche-Comté » pour une collaboration inédite, mettant en lumière le savoir-faire de nos artisans et producteurs régionaux.

Chaque mois, et ce, jusqu’à la fin de l’année,

Loiseau du Temps mettra ainsi en lumière des produits phares de notre terroir à travers un menu unique et créatif. Nous avons imaginé une partition culinaire en trois temps, véritable invitation à un voyage gustatif, à réserver pour un déjeuner unique dès la semaine prochaine !

Au menu :

  • L’œuf parfait, un onctueux velouté franc-comtois à la cancoillotte et de délicats pétales de jambon sec, une recette réalisée avec les œufs COQUY.
  • Ballotine de volaille, fricassée de champignons des bois et galettes de pommes de terre au Comté affiné, une harmonie de saveurs subtiles et profondes.
  • Entremets aux Griottines de Fougerolles, mousse pistache et de fines coques de chocolat blanc, une création pleine d’élégance et de fraîcheur.

Réservez votre table pour savourer cette symphonie de saveurs et célébrer l’artisanat de notre région sur le site ou directement auprès de l’équipe de Loiseau du Temps !

+ La nouvelle carte à jour (avec les nouveaux desserts) est ici !

Infos +

  • Loiseau du Temps
  • Place de la Révolution à Besançon
  • Tél. : 03 81 48 64 05

loiseau du temps restaurant

Publié le 13 octobre à 07h00 par Macommune.info
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Economie

Franche-Comté
Economie

Sortie de crise de L’immobilier ? Des signes de reprise, mais qui restent contrastés !

Après deux années difficiles, le marché immobilier franc-comtois montre enfin quelques signes de reprise, portés par la détente des taux et le retour progressif des primo-accédants. Mais les freins persistent : coût du neuf, contraintes énergétiques et incertitudes économiques. Pour faire le point sur ces tendances et les perspectives du marché, Olivier Cassard, Responsable Marché de l’Habitat au Crédit Agricole Franche-Comté, livre son analyse.

crédit agricole franche-Comté immobilier olivier cassard propriétaire
Publié le 13 octobre à 07h00 par Macommune.info
Besançon
Economie Vie locale

En images – La Grande braderie d’automne de Besançon bat son plein !

DIAPORAMA • La Braderie d'automne organisée par l'Union des commerçants de Besançon a démarré dans les rues du centre-ville ce vendredi 10 octobre. Sous un soleil radieux, nombreuses et nombreux sont les visiteurs à venir faire de bonnes affaires depuis l'ouverture.

braderie braderie d'automne commerce shopping ucb union des commercants besancon
Publié le 10 octobre à 16h00 par Alexane
Besançon
Economie Vie locale

En difficulté financière, la boutique Goodiiz du centre-ville lance une cagnotte en ligne

Irving Sarrazin, gérant de la boutique Goodiiz, a lancé un appel à l’aide le 3 octobre dernier sur les réseaux sociaux pour tenter de sauver son commerce situé au 79 grande rue à Besançon. La raison ? 6.000€ de TVA réclamés "au pire moment" par l’Urssaf au gérant qui, face à un manque de trésorerie, ne voit d’autre solution que de demander de l’aide via une cagnotte en ligne

cagnotte commerces déficit Goodiiz
Publié le 10 octobre à 08h00 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Economie Social

En Franche-Comté, les Casques Bleus accompagnent les chefs d’entreprise en détresse

L’association Casques Bleus 25 a tenu jeudi 9 octobre 2025 une conférence de presse à Besançon pour présenter son dispositif d’accompagnement des dirigeants d’entreprise en difficulté. Créée en janvier 2024, la structure départementale fait partie du réseau Casques Bleus France, né en 2018 dans le Nord Franche-Comté à la suite du suicide d’un chef d’entreprise.

accompagnement casques bleus entreprises
Publié le 9 octobre à 18h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Culture Economie Social

Les associations de Bourgogne-Franche-Comté tirent la sonnette d’alarme : “Pas un euro, pas un centime de moins pour le monde associatif !”

Le Mouvement associatif de Bourgogne-Franche-Comté (LMA BFC) a tenu, mercredi 8 octobre 2025, une conférence de presse en visioconférence pour alerter sur la situation financière critique que traversent de nombreuses associations de la région et de la France entière. Animée par Estelle Jeannin, coordinatrice régionale, et Daniel Jacquier, secrétaire du Mouvement, cette rencontre a rassemblé plusieurs représentant·e·s associatifs venus témoigner de leurs difficultés et de leur engagement.

association
Publié le 9 octobre à 12h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Santé

Subventions en chute libre pour les associations : le président de Aides Bourgogne Franche-Comté, dénonce “un sentiment de trahison”

TÉMOIGNAGE • Président de Aides Région Pores d’Europe (Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Hauts-de-France) et vice-président national de Aides, Emmanuel Bodoignet a livré ce mercredi 8 octobre lors d’une conférence de presse du Mouvement des associations de Bourgogne Franche-Comté un témoignage marquant sur la situation de l’organisation qui représente, confrontée à une chute brutale de ses financements.

aides association emmanuel bodoignet hépatites maladie ministère de la santé santé sida subvention vih
Publié le 9 octobre à 11h59 par Alexane
Besançon
Economie Vie locale

SMCI lance le premier programme de maisons de ville en Bail Réel Solidaire à Besançon

L’entreprise SMCI annonce ce mercredi 8 octobre, le lancement d’un programme de maisons de ville dans le quartier des Tilleroyes, à Besançon, dans le cadre du dispositif du Bail Réel Solidaire (BRS). Il s’agit du premier programme neuf à Besançon à bénéficier de ce dispositif, qui vise à faciliter l’accession à la propriété pour les ménages sous conditions de revenus.

maison propriétaire smci
Publié le 11 octobre à 09h10 par Macommune.info

La Grande Braderie d’Automne revient ce week-end au centre-ville de Besançon !

Les sorties ciné du mois d'octobre 2025
Offre d'emploi

Cybersécurité en entreprise ? Venez au Cybersec'Day à la CCI

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Quand Rémy rencontre Decathlon, ça donne des stages vélo ‘‘enfants’’ !
Offre d'emploi
publi info 4

Du compost au quiz : un automne riche en activités au SYBERT à Besançon !

Offre d'emploi : la ville de Besançon recrute des agent.e.s pour le recensement de la population
Infos Pratiques

Fermeture de la côte de Morre dès lundi et pendant 1 mois
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre valise DELSEY

"Un verre, une oeuvre" revient au musée des beaux-arts de Besançon

Sondage

 3.77
ciel dégagé
le 13/10 à 06h00
Vent
1.71 m/s
Pression
1024 hPa
Humidité
94 %
 