L'Orchestre Victor Hugo clôture le festival la Folle Journée de Nantes

Depuis sa naissance en 2012, l'Orchestre Victor Hugo a multiplié le nombre de ses concerts par deux, son public par quatre, publié deux à trois disques ou livres-disques par an… il est même devenu le seul orchestre permanent créé en France au XXIème siècle.

Si l'Orchestre se produit toute l'année dans l'ensemble de la Région Bourgogne Franche-Comté, il en est également un ambassadeur actif. Ainsi, après avoir été invité à la Philharmonie de Paris, au Festival Berlioz, au Festival des Nuits Romantiques, aux Eurockéennes... après avoir été choisi par Renée Fleming pour la toute première captation d’un concert lyrique avec la technologie immersive IMAX, le voici de retour à la Folle Journée de Nantes pour quatre représentations, dont le concert de clôture retransmis en direct sur Arte. Au programme de ce dernier "un florilège d’extraits d'œuvres reflétant les multiples atmosphères du monde nocturne" en lien avec la thématique de la 29e édition du Festival.

Sous la baguette de Jean-François Verdier, l'Orchestre interprètera ainsi des œuvres illustrant la nuit paisible ou tourmentée, sereine ou inquiétante, claire ou obscure... telle que Le songe d'une nuit d'été de Mendelssohn, Une nuit sur le Mont Chauve de Moussorgski ou encore le Wiegenlied de Strauss. Au programme également, des œuvres de Chopin, Mozart, Dvorak, Bizet, Boccherini, J. Strauss ou encore Offenbach, avec Marine Chagnon (mezzo-soprano) nominée aux Victoires de la musique classique, Cyrielle Ndjiki Nya (soprano), Marie-Ange Nguci et Nelson Goerner (piano), Cello8 et Raphaël Pidoux (violoncelle et direction) et l'ensemble britannique VOCES8.

(Communiqué)