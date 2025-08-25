L’ouest de la Bourgogne-Franche-Comté fortement concerné par le pollen d’ambroisie

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Atmo, organisme en charge de la surveillance de l’air en Bourgogne-Franche-Comté, indique ce 25 août 2025 que la majeure partie des départements de Bourgogne est concernée par une progression de l’ambroisie…

"L’ambroisie progresse dans les départements du 58 (Nièvre), 89 (Yonne) et 71 (Saône-et-Loire), avec un risque élevé, comme le confirme le capteur de Chalon-sur-Saône", explique Atmo.

Dans le reste de la région, le risque reste "faible à localement modéré" : "Les pluies et orages prévus demain devraient limiter la dispersion des pollens et en réduire progressivement les concentrations", indique l’association.

Les urticacées, eux, continueront de libérer des pollens, mais leur "impact allergique reste faible", nous précise-t-on.

Conseil : les personnes sensibles sont invitées à rester vigilantes, notamment en extérieur et dans les zones urbaines. Enfin, les graminées persistent dans l’air, mais leur présence reste marginale et le risque associé est faible.