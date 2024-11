Lynx boréal : bien qu'en augmentation, sa présence en France reste fragile

L’Office Français pour la Biodiversité (OFB) produit usuellement le bilan de l’aire de présence du lynx boréal en France. Le dernier bulletin en date couvre son évolution sur les trois dernières années, 2021, 2022 et 2023.

Une progression générale qui masque des disparités régionales

A l’échelle nationale, le bulletin met en évidence une expansion de l’aire de présence régulière occupée par le lynx de 146 % passant de 10 800 km2 en 2020 à 15 800 km2 en 2023. Cette augmentation nationale est majoritairement influencée par la dynamique jurassienne, dont l'aire s'élève à 11 000 km2. Les autres populations alpines et vosgiennes peinent à suivre bien qu'une tendance positive se dessine ces dernières années.

Une méthode de suivi adaptée à une espèce discrète à large domaine vital

La conservation d’une espèce discrète comme le lynx repose sur une connaissance précise de son aire de distribution géographique et de son évolution dans le temps, d’autant plus que le territoire vital d’un individu s’étend sur une centaine de km2 (variable en fonction du sexe en particulier).

Cette évaluation est réalisée annuellement grâce aux indices de présence collectés par le réseau Loup-lynx d’une part, et aux données provenant des constats de dommages sur les troupeaux domestiques d’autre part.

Les perspectives

Malgré une tendance à l'augmentation, l'absence du lynx sur certains secteurs, pourtant propices, montre l'existence de freins à cette progression et remet en cause l'établissement de populations viables sur le long terme.

Ces facteurs identifiés sont notamment les collisions routières et ferroviaires, les destructions illégales, l'absence de connectivité fonctionnelle entre les populations. La connectivité entre les populations locales est actuellement un sujet d'étude pour mieux connaître la réalité des dispersions et espérer identifier les facteurs limitants.

Infos +

Bilan de suivi du lynx : professionnels.ofb.fr

Adopté en 2022, le Plan National d’Actions en faveur du Lynx Boréal vise à rétablir le bon état de conservation de l’espèce sur son aire de présence actuelle et ses territoires de recolonisation spontanée. Le Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté est le coordinateur du plan et l’anime en s’appuyant sur les services de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté et de l’OFB.

Ce premier PNA couvre les trois massifs de présence du Lynx (Vosges, Jura et Alpes) et identifie quatorze objectifs comportant les actions prioritaires à conduire sur un premier horizon de 5 ans.