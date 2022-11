Une chaudière est à l’origine du départ de feu, au sein d’un appartement. Les soldats du feu ont pu intervenir rapidement, limitant les dégâts au logement seul. L'utilisation d'une lance incendie a été nécessaire lors des opérations.

Le locataire a été relogé dans sa famille. Trois engins et onze sapeurs-pompiers des centre de Besançon et Marchaux se sont rendus sur place. La gendarmerie, ERDF et le maire de la commune étaient également présents sur les lieux du sinistre.