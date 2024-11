Mercosur et OGM : des agriculteurs de la Haute-Saône à Strasbourg pour manifester

Ce lundi, à l’occasion de la Sainte Catherine à Vesoul, les agriculteurs de la CR70 on choisi de lancer une manifestation au parlement européen à Strasbourg. En fin de journée un convoi de tracteurs a pris la route pour être reçu par les parlementaires. D’autres départements français sont également sur place.

De nombreux agriculteurs du Grand Est ont répondu à cet appel et ont convergé vers Strasbourg pour exprimer leur désarroi et leurs inquiétudes quant à l’avenir de l’agriculture française. Cette mobilisation intervient dans un contexte sensible de négociations commerciales, notamment avec le Mercosur, qui soulève des interrogations majeures sur la pérennité des exploitations agricoles en France.

"Un sentiment de méfiance et d’injustice"

Pour illustrer leurs préoccupations, les agriculteurs mettent également en lumière des exemples de processus décisionnels jugés "non démocratiques", en particulier en matière d’OGM. "Ces décisions, prises sans consultation effective des parties prenantes concernées, nourrissent un sentiment de méfiance et d’injustice parmi les acteurs du secteur", déplorent les agriculteurs de la CR70.

Pour exemple, "les informations disponibles sur le site officiel du parlement européen détaillent certaines procédures liées à l’autorisation des OGM, perçues comme un contournement de la volonté populaire et des recommandations d’experts nationaux. Ces exemples renforcent la nécessité de réformer les pratiques actuelles et de garantir une véritable transparence et représentativité dans les décisions qui impactent directement les agriculteurs et les consommateurs européens".

(Communiqué)