Météo : à partir de quand la fraîcheur va-t-elle revenir en Franche-Comté ?

Rendez-vous incontournable de l’automne, la migration post-nuptiale des oiseaux au Fort des Roches à Pont-de-Roide. Alors qu’il reste encore un peu plus de trois semaines de suivi, les chiffres s’affolent et la LPA annonce déjà plus d’un million d’oiseaux comptabilisés. Un spectacle à ciel ouvert auquel il est possible de participer.