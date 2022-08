Météo de la semaine : les orages vont faire de la résistance

Comme vous pouvez le constater, cette journée de lundi a démarré sous les meilleurs auspices en Franche-Comté ! Un grand soleil est présent sur l’ensemble de la région, avec des températures qui atteindront jusqu’à 30 °C cet après-midi.

Les choses ne devraient pas durer, puisque dès mardi des risques d’orages sont annoncés par Météo France sur le Doubs et le Jura, en seconde partie de journée. De rares averses seront également au programme en soirée. Côté mercure, il fera 16 °C à Morez, 19 °C à Sancey-le-Grand et 20 °C à Belfort le matin ainsi que 25 °C à Pontarlier, 27 °C à Lors-le-Saunier et 29 °C à Besançon le reste de la journée.

Mercredi et jeudi, de belles éclaircies devraient s’inviter sur l’ensemble de nos départements, avec un ciel légèrement couvert et des températures comprises entre 14 et 18 °C le matin et entre 22 et 26 °C l’après-midi.

Enfin, vendredi, des averses orageuses sont attendues sur toute la Franche-Comté, avec de fortes pluies qui devraient s’éterniser dans la nuit, au moins jusqu’au petit matin.