Météo : un week-end ensoleillé mais sous les normales de saison en Franche-Comté

Samedi matin, pas de jaloux, toute la région se réveillera sous de belles éclaircies qui resteront bien installées tout au long de la journée d'après Météo France. Côté températures, il fera 11°C à Morez et à Pontarlier, 14°C à Belfort et Besançon, 15°C à Vesoul et Dole et Lons-le-Saunier.

L’après-midi, les températures progresseront légèrement avec 17°C à Morez, 18°C à Pontarlier, 19°C à Belfort, 20°C à Besançon, 21°C à Vesoul et Lons-le-Saunier et enfin 22°C à Dole

La journée de dimanche devrait être identique à celle de la veille avec une nouvelle fois de belles éclaircies tout au long de la journée et sur l'ensemble de la région. Températures : 12°C à Morez, 13°C à Pontarlier, 14°C à Besançon, Dole, Vesoul 15°C à Belfort et 17°C à Lons-le-Saunier.

L’après-midi, le mercure montera quelque peu avec 23°C à Pontarlier et Belfort, 24°C à Morez et Besançon, 25°C à Vesoul, Dole et Lons-le-Saunier.

Bon week-end et bonnes vacances aux juilletistes !