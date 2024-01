Météo : quatre départements restent en vigilance jaune "grand froid"

Le Doubs, le Territoire-de-Belfort, la Haute-Saône et la Côte d’Or sont toujours en vigilance jaune "grand froid". Les températures sont donc sans grande surprise assez fraiches ce vendredi matin. Météo France a relevé -3°C à Besançon, 4°C à Vesoul, —5°C à Pontarlier et Belfort. Un brouillard givrant est localisé à Lons-le-Saunier avec -3°C.

Pour le week-end des 13 et 14 décembre, Météo France prévoit un temps radieux le samedi et un peu plus couvert le dimanche. Les températures seront comprises entre -8 C° et 4°C.

Carte Météo France du 12 janvier 2024 (publiée à 6h00)