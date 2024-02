Météo : soleil et pluie dans le ciel franc-comtois ce week-end

Météo France prévoit un week-end en deux temps en Franche-Comté du 24 au 25 février 2024. On vous conseille donc de déplacer la balade dominical au samedi pour profiter du soleil et de garder votre dimanche pour une journée au chaud sous un plaid.

Le soleil devrait être au rendez-vous samedi matin sur toute la Franche-Comté même si quelques ondées persisteront sur Belfort, Dole et Lons-le-Saunier. Dans la matinée, les températures seront de saison, comptez 1°C à Morez, 2°C à Pontarlier 4°C à Belfort, 6°C à Besançon Dole et Lons-le-Saunier, et 7°C à Vesoul.

L’après-midi, l’ensemble de la région sera plutôt ensoleillée avec quelques nuages malgré tout sur la moitié ouest de la Région. Les températures augmenteront légèrement : 5°C à Morez, 6°C à Pontarlier, 7°C à Belfort, 9°C à Besançon et Dole et 10°C à Vesoul et Lons-le-Saunier.

Dimanche matin, le soleil ne sera plus de la partie et le temps sera très nuageux mais encore sec sur toute la région. Côté températures, prévoyez 3°C à Morez, 5°C à Pontarlier et Belfort et 8°C partout ailleurs.

L’après-midi, la pluie fera son apparition sur l’ensemble de la Franche-Comté et devrait s’installer pour le reste de la journée. Météo France prévoit 3°C à Morez, 5°C à Pontarlier, 6°C à Belfort, 8°C à Dole et Lons-le-Saunier et Besançon et enfin 9°C pour Vesoul.

Bon week-end !