Météo : un week-end entre averses et éclaircies...

Samedi 1er juillet

Matin :

Le ciel sera partiellement couvert. Quelques rayons essayeront de percer ici et là, mais sans grande conviction sur certains secteurs tels que le nord du Jura ou encore l'ouest de la Haute-Saône.

Il fera 16°C à Vesoul et Lons-le-Saunier, 15°C à Besançon et Belfort.

Après-midi

Les nuages s'imposeront davantage sur la majeure partie de la Franche-Comté. Il fera 20° C à Besançon et Belfort, 19°C à Vesoul et Lons-le-Saunier.

La nuit sera pluvieuse. On perdra donc naturellement quelques degrés...

Dimanche 2 juillet

Matin :

Le soleil tentera à nouveau de percer. Quelques pluies sont attendues en matinée à l'Est du département du Doubs notamment sur les secteurs de Pontarlier et Sancey-le-Grand.

Il fera 17°C à Besançon et Belfort, 16°C à Vesoul et Lons-le-Saunier.

Après-midi :

Le beau temps s'installera partout en Franche-Comté. Il fera 22° à Besançon et Lons-le-Saunier et 20°C à Belfort et Vesoul.