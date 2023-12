Météo : un week-end mitigé mais plus doux pour la Franche-Comté

Pluies et éclaircies seront au programme de ce week-end des 9 et 10 décembre 2023. D'après Météo France il sera préférable d'attendre la journée de dimanche pour faire ses activités extérieures.

Samedi matin, toute la région se réveillera sous un ciel très nuageux, des bancs de brouillard sont également annoncés sur le Territoire de Belfort. Les températures seront encore fraîches mais Météo France ne prévoit pas de gelées. Comptez 0°C à Morez, 3°C à Pontarlier, 5°C à Belfort, 6°C à Besançon et Lons-le-Saunier et 7°C à Vesoul et Dole.

La pluie arrivera dans l’après-midi pour s’installer jusqu’en soirée sur toute la région. Côté mercure, Météo France annonce 4°C Morez, 6°C à Belfort, 7°C à Pontarlier, 8°C à Dole et Vesoul et enfin 9°C à Lons et Besançon.

Dimanche matin, le Doubs et le Jura devraient se réveiller sous de belles éclaircies sauf à Pontarlier où quelques risques de pluies sont à prévoir. La pluie persistera également à Belfort tandis que le temps devrait rester sec mais très couvert en Haute-Saône. Du côté des températures il devrait faire 2°C à Morez, 5°C à Pontarlier, 7°C à Belfort, 8°C à Besançon, Lons et Dole et 9°C à Vesoul.

L’après-midi, le ciel sera voilé sur toute la région sauf à Belfort où les nuages seront encore nombreux. Les températures seront comprises entre 6°C à Morez et 8°C à Belfort et 11°C partout ailleurs.

Bon week-end !