Mi-jeu de piste mi-escape game, "La quête fantastique" est de passage à Besançon

Le 15 juin 2025, un nouveau jeu mêlant escape game et jeu de piste nommé "La quête fantastique", débarque à Besançon. Trois départs sont prévus place du 8 Septembre à 10h, 10h30 et 14h pour une aventure adaptée à tous les âges qui plonge les participants dans un univers fantastique.

C’est une expérience innovante que les quatre amis créateurs de "La quête fantastique" proposeront le 15 juin 2025. À travers leur jeu "inspiré par les jeux de rôle, les jeux de piste, les escapes games et les enquêtes", disent ils, les joueurs voyageront dans Besançon afin d’accomplir la première quête qu’ils ont imaginés : "Le secret de l’Alchimiste".

Le concept

Le principe de La quête fantastique, "un jeu de piste géant en plein air avec des énigmes en tous genres, deux animateurs costumés et une application mobile", décrivent les concepteurs. Après être passée par 60 villes et avoir fait jouer 8500 participants, La quête fantastique se tourne le temps d’une journée vers Besançon. Le jeu est jouable en deux difficultés : un niveau famille adapté aux enfants dès 8 ans et un niveau expert pour les joueurs qui cherchent un défi plus pimenté.

"Le secret de l’Alchimiste"

Cette première quête emmène les participants dans le Village fantastique où un danger menace les habitants. L’objectif est de réaliser des énigmes et de convaincre l’alchimiste de révéler son secret afin de réaliser l’animation magique dans le grand laboratoire. Pour cela, les participants pourront interagir avec 30 personnages différents, notamment grâce à l’application mobile et aux illustrations déposées dans les boutiques commerçantes et partenaires. Parmi eux, "le grand alchimiste, la voyante, le barde, l’éleveuse de dragons, les gobelins forgerons, l’herboriste", liste l’équipe organisatrice. Si les joueurs veulent prolonger l’expérience à l’issue de cette quête, durant au minimum 2 heures, une quête bonus leur est proposée.

Infos +

Départ : Place du 8 septembre

Date : Dimanche 15 juin à 10h, 10h30 et 14h

Tarifs :