Mobilisation des pharmaciens : jusqu’à 90% des officines fermées ce samedi 16 août

Pierre-Olivier Variot, président de l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine, a annoncé lundi 12 août 2025 au micro d’Ici que près de "90%" des officines seront fermées ce samedi 16 août dans plusieurs départements. Cette action s’inscrit dans un mouvement de mobilisation lancé par l’Uspo en réponse à un arrêté décrétant la réduction par deux des remises commerciales sur les médicaments génériques.

La mobilisation avait été initiée le 23 juin dernier, en réaction à la proposition du Ministère de la Santé de plafonner les remises que les laboratoires accordent aux pharmacies sur ces médicaments. Initialement, ces remises pouvaient atteindre jusqu’à 40% du prix fabricant hors taxe.

Le nouvel arrêté, effectif dès le 1er septembre, fixe le plafond à 30%, avec un objectif de réduction progressive à 20% d’ici 2027. Les syndicats expriment leurs craintes concernant la fermeture de "6000" pharmacies dans diverses communes, ainsi que des difficultés liées au maintien des équipes et à la réduction des horaires d’ouverture. L’Uspo souligne qu"une pharmacie sur trois est menacée".

Une journée nationale de fermeture des pharmacies

En conséquence, les syndicats ont appelé à une mobilisation générale ce samedi 16 août 2025, ainsi qu’à la signature d’une pétition, disponible en version papier et numérique, pour les patients et les professionnels. Selon Pierre-Olivier Variot, cette mobilisation concerne jusqu’à "90% des officines" dans certains départements.

Les syndicats prévoient de renforcer la mobilisation à la rentrée, avec une fermeture prévue le 18 septembre et "tous les samedis à compter du 27 septembre". Dans un communiqué daté du 7 août 2025, l’Uspo a déclaré : "la fermeture du 16 août s’impose comme une nécessité. (…) nous fermerons un jour pour ne pas fermer pour toujours."