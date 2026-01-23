Mondelez ouvre ses portes aux élèves de Jules Haag

Dans le cadre du programme de PSE (Prévention, Santé, Environnement), les élèves de terminale bac pro MELEC du lycée Jules Haag, site Marceau, ont visité le site industriel de Mondelez jeudi 22 janvier 2026, autour du thème de la sécurité alimentaire.

D’après leur enseignante de biotechnologies, Manon Mittaine, "cette immersion leur a permis de découvrir les mesures d’hygiène strictes appliquées en production et de prendre conscience de l’importance des normes sanitaires". La visite a également été l’occasion de présenter le métier de technicien de maintenance, accessible via un BTS CRSA, suite logique du bac pro MELEC. Motivé par cette découverte, Sheylan, l’un des élèves, souhaiterait même intégrer l’entreprise en BTS par apprentissage.

Comme le souligne leur enseignante : "Cette visite rend les choses concrètes et fait directement écho aux notions abordées en classe, notamment à une expérience réalisée sur l'importance du lavage des mains. C’est aussi très bénéfique pour le parcours Avenir des élèves, en tant que futurs professionnels".

Très bien accueillis par les équipes de Mondelez, les élèves ont conclu la visite par un goûter, avec des gâteaux issus de la chaîne de production, clôturant cette sortie sur une note conviviale et enrichissante.

(Avec communiqué)