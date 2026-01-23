Vendredi 23 Janvier 2026
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesImmobilierInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Economie Education

Mondelez ouvre ses portes aux élèves de Jules Haag

Publié le 23/01/2026 - 11:44
Mis à jour le 23/01/2026 - 10:33

Dans le cadre du programme de PSE (Prévention, Santé, Environnement), les élèves de terminale bac pro MELEC du lycée Jules Haag, site Marceau, ont visité le site industriel de Mondelez jeudi 22 janvier 2026, autour du thème de la sécurité alimentaire.

© Lycée Jules Haag
© Lycée Jules Haag
1/2 - © Lycée Jules Haag
2/2 - © Lycée Jules Haag

D’après leur enseignante de biotechnologies, Manon Mittaine, "cette immersion leur a permis de découvrir les mesures d’hygiène strictes appliquées en production et de prendre conscience de l’importance des normes sanitaires". La visite a également été l’occasion de présenter le métier de technicien de maintenance, accessible via un BTS CRSA, suite logique du bac pro MELEC. Motivé par cette découverte, Sheylan, l’un des élèves, souhaiterait même intégrer l’entreprise en BTS par apprentissage.

Comme le souligne leur enseignante : "Cette visite rend les choses concrètes et fait directement écho aux notions abordées en classe, notamment à une expérience réalisée sur l'importance du lavage des mains. C’est aussi très bénéfique pour le parcours Avenir des élèves, en tant que futurs professionnels".

Très bien accueillis par les équipes de Mondelez, les élèves ont conclu la visite par un goûter, avec des gâteaux issus de la chaîne de production, clôturant cette sortie sur une note conviviale et enrichissante.

(Avec communiqué)

lycée jules haag lycéen mondelez international visite

Publié le 23 janvier à 11h44 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Economie

Lons-le-Saunier
Economie Politique

Quand les lunettes “made in Jura” d’Emmanuel Macron à Davos reflètent la rébellion à Trump

Si le Premier ministre canadien Mark Carney a reçu une standing ovation à Davos pour son discours contre Donald Trump, Emmanuel Macron a incarné la contre-offensive face au président américain, symbolisée à son corps défendant par ses lunettes de soleil fabriquées par la maison Henry Jullien basée à Lons-le-Saunier dans le Jura.

Publié le 23 janvier à 08h31 par Elodie Retrouvey
Besançon
Economie Politique

Emplois municipaux à Besançon : 600 emplois permanents créés depuis 2020

À la veille du conseil municipal de ce jeudi 22 janvier, la maire de Besançon Anne Vignot a tenu une conférence de presse mercredi entourée de plusieurs élues, pour présenter la liste des emplois permanents au 1er janvier 2026 et dresser un bilan des créations d’emplois en 2025. Un sujet régulièrement débattu au sein de l’assemblée municipale, notamment autour de la masse salariale.

agents municipaux budget conseil municipal fonction publique salaire
Publié le 22 janvier à 14h00 par Alexane
France
Economie

Mercosur : les eurodéputés votent en faveur du renvoi de l’accord devant la Cour de justice de l’UE

Le Parlement européen a voté ce mercredi 21 janvier 2026 en faveur d’une saisine de la Cour de justice de l’Union européenne, afin de vérifier la légalité de l’accord entre l’UE et le Mercosur. Les agriculteurs mobilisés devant le parlement ont poussé des cris de joie après l'annonce.

agriculteur agriculture mercosur parlement européen
Publié le 21 janvier à 14h12 par Elodie Retrouvey
Besançon
Economie Société

Quitter le salariat pour entreprendre : une reconversion qui séduit aussi à Besançon

La reconversion professionnelle vers un projet entrepreneurial occupe une place croissante dans le paysage économique et social français. De plus en plus d’actifs choisissent de quitter le salariat pour créer leur propre emploi, souvent dans une recherche de sens, d’autonomie et d’équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Un constat partagé par la coopérative d’activités et d’emplois (CAE) Coopilote à Besançon, qui met en lumière plusieurs parcours d’entrepreneurs ayant fait le choix de l’entrepreneuriat comme voie de reconversion.

coopilote entrepreneuriat entreprise reconversion
Publié le 21 janvier à 10h55 par Alexane
Besançon
Culture Economie

À Besançon, le restaurant L’Unalôme inaugure un nouvel espace culturel… dans sa cave

Référence reconnue de la scène gastronomique bisontine depuis 4 ans, le restaurant L’Unalôme annonce l’élargissement de son activité avec l’ouverture d’un espace dédié à la culture et à l’événementiel. Installé dans une cave voûtée réaménagée, ce nouveau lieu accueillera à la fois une programmation artistique régulière et des événements privatifs, a-ton appris ce mardi 20 janvier.

évènements l'unalôme musique restaurant végétarien
Publié le 20 janvier à 12h00 par Alexane
France
Economie Politique

Menace de taxes douanières sur les vins : Macron et Genevard montent au créneau face aux menaces de Trump

La France a vivement réagi après la nouvelle menace de Donald Trump d’imposer des droits de douane de 200 % sur les vins et champagnes français. L’entourage d’Emmanuel Macron, tout comme la ministre de l’Agriculture Annie Genevard, ont condamné ces déclarations, mardi 20 janvier 2026.

annie genevard champagne donald trump emmanuel macron taxe vin
Publié le 20 janvier à 10h25 par Alexane
Besançon
Economie

Ambiance bar à jeux et cuisine mexicaine pour la réouverture du Pixel à Besançon

Situé en plein coeur de la Cité des Arts, le Pixel a fermé ses portes le 1er décembre 2023. Deux ans plus tard, le voilà qu’il s’apprête à rouvrir ses portes sous l’impulsion d’Eric Grux, Jocelyn Lamy et Johann Donnenwirth. À eux trois, ils représentent respectivement les entreprises Jinic Media, Lamy traiteur (Samouraï sushis) et les Jeux de la Comté et ont décidé d’unir leurs forces pour transformer Le Pixel en restaurant, coffee shop et bar à jeux, nommé Taqueria Quest. La pré-ouverture aura lieu le 30 janvier 2026 et l’ouverture officielle est prévue pour la fin du mois de février. 

café jeux le pixel restaurant Taqueria Quest
Publié le 20 janvier à 08h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Economie Immobilier

Logement neuf : un marché national en repli, des signaux de résilience à Besançon

Dans un contexte national marqué par un ralentissement de la production de logements neufs, l’année 2025 apparaît contrastée pour Besançon. Si la baisse des ventes et des mises en chantier est nette, certains indicateurs locaux traduisent une capacité d’adaptation du marché et une confiance maintenue des opérateurs. Explications avec Fabrice Jeannot, vice-président de la Fédération des promoteurs immobiliers Bourgogne Franche-Comté ce lundi 19 janvier.

construction fabrice jeannot fédération des promoteurs immobiliers franche-comté immobilier logement neuf
Publié le 19 janvier à 14h21 par Alexane
Belfort
Economie

Le fisc réclame des millions d’euros de redressement à General Electric Belfort

Le fisc français a notifié un important redressement au groupe industriel GE Energy Products France (EPF), filiale de la multinationale américaine GE Vernova, lui reprochant d'avoir artificiellement réduit son bénéfice imposable de 212 millions d'euros, a-t-on appris vendredi auprès du CSE de l'entreprise basée à Belfort.

fraude fiscale general electric
Publié le 17 janvier à 08h47 par Elodie Retrouvey

Les ateliers du mercredi au SYBERT ? Des minijeux pour enfants

Logement neuf : un marché national en repli, des signaux de résilience à Besançon
Offre d'emploi

Rendez-vous les 24 et 31 janvier pour les journées portes ouvertes de l’Université Marie et Louis Pasteur !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Portes ouvertes de SUPMICROTECH, l’école de l’industrie du futur, le 24 janvier 2026
Offre d'emploi
publi info 4

ESTM Pigier à Besançon : formations, portes ouvertes et job dating au programme !

Jours fériés 2026 : le calendrier complet et les ponts possibles...
Infos pratiques

Un magasin Warhammer ouvre bientôt à Besançon
Jeu-concours

Jouez et gagnez des entrées pour le concert Tendances 80'90 à Micropolis Besançon !

Amour et Pâtisserie : une nouvelle adresse gourmande à Besançon…

Sondage

 9.08
légère pluie
le 23/01 à 12h00
Vent
4.49 m/s
Pression
996 hPa
Humidité
100 %
 