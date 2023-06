Mort de Nahel : des violences urbaines dans plusieurs communes du Doubs, condamnées par le préfet

Après la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier en raison d'un refus d'obtempérer le 27 juin 2023 à Nanterre, des événements de violence urbaine se sont déroulés dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 juin en France, mais aussi dans le Doubs, à Montbéliard, à Valentigney, à Audincourt et, dans une moindre mesure, à Besançon et à Pontarlier, annonce la préfecture.

La préfecture rapporte que "dans quelques cas, des mises à feu ont eu lieu et auraient pu se propager à des bâtiments d’habitation sans l’intervention rapide et efficace des sapeurs-pompiers du Doubs. Systématiquement, ces manifestations ont donné lieu à des tirs de mortier et à une forte hostilité à l’égard des forces de sécurité intérieure."

Mort de Nahel : des incendies de poubelles et des tirs de fusées d'artifice à Dijon Les autorités espèrent contenir l'embrasement des quartiers populaires grâce aux développements de l'enquête et à une marche blanche jeudi à Nanterre après la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier en raison d'un refus d'obtempérer. Ce drame est à la source de deux nuits de violences urbaines allant crescendo en banlieue parisienne et ailleurs en France.

Jean-François Colombet, préfet du Doubs, condamne "avec la plus grande fermeté ces actes inqualifiables contre les institutions de la République et les biens communs". Et d'ajouter : "Tout sera mis en œuvre pour identifier, interpeler et présenter à la justice les auteurs de ces faits graves."

Le préfet affirme soutenir "avec la plus grande détermination les fonctionnaires de Police, les militaires de la Gendarmerie et les sapeurs-pompiers du Doubs qui sont exposés à ces violences injustifiables".

Il appelle au retour du calme "sans délai" et soutient "les maires dans ce moment particulier et engage l’ensemble des acteurs à conduire, sur le terrain, la médiation nécessaire à l’apaisement des esprits."