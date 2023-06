Mort de Nahel : pillages, incendies, violences, policiers blessÃ©s Ã  BesanÃ§on

"L'émotion légitime doit pouvoir s'exprimer pacifiquement. J'appelle les Bisontins à la vigilance et au calme", a écrit Anne Vignot, maire de Besançon, sur son compte Twitter.

Merci à tous ceux qui ont fait front aux casseurs et pilleurs pour essayer d’établir le dialogue. Merci aux forces de l’ordre et sapeurs-pompiers.

En lien, dès hier, avec les autorités nationales nous nous coordonnons pour prendre des mesures pour protéger nos citoyens. — Anne Vignot (@Anne_Vignot) June 30, 2023

Des pillages et quatre policiers blessés

La banque Crédit Mutuel située en face du parking Ile-de-France a été incendiée. Le magasin Euromarket a été saccagé et pillé. Quatre policiers auraient également été blessés selon nos informations.

Les habitants du quartier de #planoise, indignés, après la folie survenue dans une superette pendant les #Emeutes pic.twitter.com/hBmF0GAx19 — Rvmsitow (@rvmsitow) June 30, 2023

????? Des affrontements ont commencé dans le quartier Planoise à Besançon. Voitures brûlées, feux de poubelles et feux d’artifices pic.twitter.com/m7hBHCw16Y — Bops (@BeaupinEric) June 30, 2023

Le quartier des Clairs-Soleils a également été en proie à des violences urbaines.

Une manifestation est prévue vendredi 30 juin à 20h00 au parking Battant.

Réactions suite aux violences

Laurent Croizier, député du Doubs

"Les évènements survenus la nuit dernière dans le quartier de Planoise sont intolérables. J’appelle chacune et chacun au calme.

J’ai une pensée pour les familles planoisiennes qui découvrent ce matin, avec tristesse, les dégradations commises dans leur quartier, leurs commerces vandalisés et pillés. Ce sont elles qui vont en payer le prix dans leur vie quotidienne.

Il est important que tout le monde agisse pour retrouver le calme. J’appelle à la responsabilité des parents des jeunes qui étaient, hier soir, dans les rues. Piller un bureau de tabac et une supérette, brûler une banque sont des actes de délinquance. Je renouvelle mon soutien et ma confiance aux policiers et aux sapeurs-pompiers mobilisés".

Myriam Elyassa 1er Fédéral du Parti Socialiste de la Fédération du Doubs

"Le Parti Socialiste de la Fédération du Doubs dénonce fermement le meurtre tragique du jeune Nahel, ainsi que les émeutes urbaines qui ont secoué notre pays. Nous exprimons nos sincères condoléances à la famille de Nahel et à tous ceux qui sont affectés par cette perte injuste et douloureuse.

Le décès de Nahel est une tragédie qui ne peut être ignorée. La perte d'une vie, en particulier celle d'un jeune mineur est une blessure profonde et nous devons tout faire pour que la justice soit rendue. Nous appelons les autorités compétentes à mener une enquête approfondie, transparente et indépendante sur les circonstances entourant la mort de Nahel. Il est impératif que toute la lumière soit faite sur cette affaire, que les responsabilités soient établies et que les coupables soient traduits en justice.

Cependant, nous condamnons également fermement les émeutes urbaines qui ont suivi cet événement tragique. La violence ne résout rien et ne fait qu'aggraver les blessures même si nous pouvons entendre la colère. Le dialogue et la recherche de solutions communes doivent être les principaux outils pour construire un avenir meilleur. Les relations entre la police et les citoyens ne cessent de se dégrader depuis des années.

Le Parti Socialiste de la Fédération du Doubs est engagé en faveur de la justice sociale, de l'égalité des chances et de la protection des droits fondamentaux de tous les citoyens. Nous croyons en un système de sécurité publique qui assure la protection de tous les individus, sans discrimination ni abus. Nous exhortons les autorités à s'engager résolument dans des réformes visant à promouvoir la transparence, la responsabilité et la confiance entre les forces de l'ordre et les citoyens.

En ces moments difficiles, nous appelons à l'unité et à la solidarité au sein de notre pays. Nous devons travailler ensemble pour surmonter les défis qui se posent à nous et construire un avenir où chaque individu est respecté, protégé et valorisé. Le gouvernement actuel fait une fois de plus preuve de mépris et d’amateurisme.

Le Parti Socialiste de la Fédération du Doubs reste déterminé à œuvrer pour une société plus juste, égalitaire et pacifique. Nous continuerons à travailler sans relâche pour promouvoir les valeurs de solidarité, de fraternité et de respect mutuel".