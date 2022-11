Morteau : un incendie se déclare en simultané dans deux parkings souterrains du centre-ville

L’intervention rapide des secours a permis de limiter la propagation des flammes sur les deux sites. Des feus de détritus et de pneumatique ont provoqué de forts dégagements de fumées, sur une surface de 500 m². Deux lances ont été nécessaires pour maîtriser l’incendie.

Aucune victime n’est à déplorer. 8 engins et 25 sapeurs-pompiers des centres Pontarlier, Grand-Combe, Orchamps et Morteau ont été mobilisés. La gendarmerie, la police municipale et le maire étaient également présents sur les lieux du sinistre.