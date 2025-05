Municipale 2026 : à Besançon, Anne Vignot appelle à une union "large" de la gauche et des écologistes

En vue de la prochaine échéance municipale de 2026, la maire de Besançon Anne Vignot a appelé à une union de la gauche et des écologistes "la plus large possible" dans un communiqué ce samedi 17 mai 2025.

Face aux "défis immenses, actuels et futurs qui nous attendent" l’élue avance que "nous avons besoin d’unir nos forces pour transformer ce moment grave en espoir", en avançant notamment "l’urgence climatique, l’érosion de la biodiversité" ou encore "la montée de l’extrême droite". Elle rappelle ainsi que cette union de la gauche et des écologistes la plus large possible, l'élue la "défend" et la "porte depuis 2020".

"Dans ce processus d’union, nous ne pouvons pas nous permettre d’exclure qui que ce soit" souligne-t-elle encore avant de poursuivre "nous avons chacun nos parcours militants, nous ne sommes pas dans les mêmes partis. Mais nos différences nous enrichissent". Et d’ajouter "ne laissons pas la droite, qui divise, oppose les habitants les uns aux autres, casse les avancées sociales, méprise l’écologie, détruit le vivant, et donc au final fragilise la démocratie, profiter de nos divisions et stopper cette dynamique positive pour les Bisontins et les Bisontines".

"Répondre aux besoins et attentes des Bisontins"

L’édile avance ne pas pouvoir "prendre la lourde responsabilité de priver les Bisontines et Bisontins en attente d’une alliance de la gauche et des écologistes, porteuse d’espoir dans la lutte contre les inégalités sociales et le dérèglement écologique, simplement parce que nous serions incapables de coopérer".

Appelant au rassemblement pour "poursuivre la transformation écologique et sociale de notre ville, créer des emplois protecteurs, accompagner les mutations économiques, pour favoriser l’inclusion sociale et renforcer le vivre ensemble" Anne Vignot insiste sur la nécessité de "répondre aux besoins et attentes des Bisontines et des Bisontins", conclut-elle.