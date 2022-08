Natation, aquabike, aquagym, séances « hypnautiques », aquaphobie… Rendez-vous au centre Kavannéo !

Le centre Sport Santé Kavannéo à Avanne appelle la population à bouger pour se reconditionner en faisant de l’activité physique adaptée ! Pas besoin de s’arracher en soulevant des centaines de kilos ou d'effectuer des marathons tous les week-ends, Kavannéo propose des activités adaptées pour atteindre vos objectifs. En un mot, le sport-santé pour tous.

A noter que le centre Kavannéo est situé à seulement 2 minutes de la zone de Chateaufarine et du parc La Fayette, l'occasion pour les habitants et les salariés des entreprises du coin de profiter des activités en semaine, entre midi et 14h00 ou en sortant du travail !

Des cours de natation de 3 à 8 ans

Pour les enfants de 3 à 8 ans, Kavannéo dispense des cours de natation pour familiariser le jeune public avec l’eau et les techniques de nage. En stage pendant les vacances scolaires ou le mercredi, samedi pendant l’année, Marie-Charlotte, Germain et Maxence, Maitres-Nageurs Professionnel, proposent des séances adaptées à chaque niveau. Dans un premier temps dans l’eau pour accompagner les enfants. Les maitres-nageurs font progressivement évoluer leurs cours pour permettre aux élèves de devenir autonome dans l’eau et de valider les 4 niveaux du livret de suivi .

L’apprentissage de la nage dès le plus jeune âge permet de limiter les noyades accidentelles (première cause par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans en France), mais aussi de faire découvrir aux enfants les joies et les bienfaits de la natation.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page Facebook de Kavannéo ou composez le 06 81 79 21 27.

Et si on se mettait à l’aquagym ?

Vous avez apprécié faire de la gym dans l’eau pendant vos vacances estivales ? Pourquoi ne pas continuer toute l’année pour rester en forme ? C’est ce que propose Kavannéo de septembre 2022 à mai 2023.

La pratique de l’aquagym permet de renforcer le système musculaire, de stimuler le rythme cardiaque et d’améliorer sa capacité respiratoire et la circulation sanguine, rien que ça ! En plus de ces bénéfices, c’est une activité « non traumatisante », c’est-à-dire qu’il y a peu de risque de blessures et l’eau évite les claquages, les courbatures et les élongations.

Envie de vous y mettre ? Rendez-vous sur la page Facebook de Kavannéo ou contactez le 06 81 79 21 27.

L’aquabike, pour pédaler dans l’eau !

Kavannéo fait partie des seuls centres de remise en forme dans le Grand Besançon à proposer de l’aquabike à la carte sans abonnement. Cette activité physique, mais douce, qui fait appel à votre endurance et fait travailler le système cardiovasculaire et respiratoire . Le vélo dans l’eau permet également de travailler les muscles du corps en profondeur et d’améliorer le retour veineux des jambes… le tout dans une eau à 32°C. Grâce à un système de nage à contre courant dans la piscine du centre Kavannéo, vous allez pouvoir encore mieux travailler et drainer vos jambes !

Envie de tenter l’aquabike ? Rendez-vous sur la page Facebook de Kavannéo ou composez le 06 81 79 21 27.

Les séances "hypnautiques"

Sur des nénuphars, les séances "hypnautiques" au programme de Kavannéo permettent de lutter contre le stress, l’anxiété, la prise de poids et permettent également de reprendre confiance en soi. Les cinq sens sont en éveil grâce à la voix du professionnel qui saura prendre soin de vous et répondre à vos besoins.

Pour tout savoir sur les séances hypnautiques, rendez-vous sur la page Facebook de Kavannéo ou contactez le 06 81 79 21 27.

Des séances pour lutter contre l’aquaphobie

L’aquaphobie ou hydrophobie est une phobie courante dans notre société. Elle se caractérise pas la peur panique et irraisonnée de l’eau. Affectant les choix de vie, c’est une peur forte et incontrôlable qui survient avant même de mettre un pied dans l’eau. Kavannéo propose des séances d’une demi-heure par groupe de deux personnes maximum pour tenter de surmonter cette phobie dans un cadre paisible avec un professionnel de santé à vos côtés.

Pour en savoir plus sur les séances d’aquaphobie, rendez-vous sur la page Facebook de Kavannéo ou composez le 06 81 79 21 27.

Sportez-vous bien !

Infos pratiques