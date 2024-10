Neige ou pas, le Jura mise sur une pluralité d’activités pour la nouvelle saison

Que l’on parte ou non en vacances, les congés sont généralement l’occasion de "se faire plaisir" et de ne pas regarder à la dépense. Mais cette année en raison de la hausse des prix, les vacanciers semblent plus raisonnables. Selon un récent sondage Elabe réalisé pour le quotidien Les Echos, leur budget aurait baissé en moyenne de 14%. Et vous, en vacances, vous imposez-vous un budget et surtout … le respectez-vous ? C’est notre sondage de la semaine !