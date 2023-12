Neige-verglas et crue : tous les départements de Franche-Comté en vigilance jaune

Le Doubs et le Jura, comptent deux vigilance simultanées : vigilance jaune neige-verglas et vigilance jaune crue. La Haute-Saône et le Territoire de Belfort sont uniquement en vigilance jaune neige-verglas.

Vigilance neige-verglas :

Les précipitations neigeuses attendues sont en plaine environ 1 cm, à 400 m d'altitude entre 2 et 3 cm et à partir de 700 m d'altitude environ 5 cm - au dessus de 1000 m environ 10 cm

Il est rappelé aux usagers que ces conditions météorologiques appellent une vigilance accrue de la part de tous, et en particulier des usagers de la route :

Ne vous déplacez qu’en cas de nécessité.

En cas d’obligation de déplacement :

Se munir d’équipements spéciaux ;

Respecter scrupuleusement les déviations et les consignes de circulation ;

Allumer les feux de croisement ou de brouillard ;

Utiliser les systèmes de ventilation et de dégivrage, afin de permettre le bon fonctionnement des essuie-glaces ;

Éviter les accélérations et les à-coups ;

Ne pas dépasser un véhicule de déneigement en action ;

Ne jamais faire tourner un moteur pour chauffer le véhicule s’il est bloqué par la neige, les gaz

d’échappement peuvent provoquer des asphyxies ;

Prévoir un équipement minimum en cas d’immobilisation prolongée ;

Ne quitter le véhicule sous aucun autre prétexte seulement sur sollicitation des sauveteurs.

Renseignez-vous avant d'entreprendre vos déplacements et soyez très prudents.

Vigilance crue :

Cette vigilance devrait prendre fin à 15h00 samedi. En attendant, il est conseillé de respecter scrupuleusement les déviations et les consignes de circulation en raison d’éventuels débordements sur les chaussées.