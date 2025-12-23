Mardi 23 Décembre 2025
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Transports

Noël 2025 : DHL Express France reçoit 35.000 colis gérés à Besançon et Beaune

Publié le 23/12/2025 - 10:00
Mis à jour le 22/12/2025 - 15:43

Alors que Noël approche rapidement, DHL Express France gère un volume important de colis dans la région Bourgogne-Franche-Comté, soit près de 35.000 colis sont attendus sur les deux sites de l’entreprise, situés à Besançon et Beaune, pour ce mois de décembre 2025.

© Pexels - Kindelmedia
2/2 - © Pexels - Kindelmedia

Pour faire face à ce pic d’activité, 29 collaborateurs de DHL Express sont mobilisés sur l’ensemble des deux sites. Comme le précise le communiqué de l’entreprise, "pour les 29 collaborateurs de DHL Express de cette région, c’est le grand rush de fin d’année !"

Au niveau national, DHL Express anticipe une augmentation de l’activité de 22 % par rapport au reste de l’année.

Des sites prêts pour absorber le pic de Noël

Les agences de Besançon et Beaune sont préparées pour gérer le volume exceptionnel de colis tout en minimisant l’impact environnemental. Le communiqué souligne que "tout est donc prêt pour absorber ce pic spectaculaire et faciliter la réception des colis en minimisant leur empreinte carbone."

Ces deux sites font partie du réseau national de DHL Express, qui comprend 45 agences en France. Pour Noël 2025, le réseau bénéficie de capacités de traitement record. Depuis 2018, l’entreprise a investi 425 millions d’euros en France pour moderniser et décarboner ses infrastructures.

Philippe Prétat, PDG de DHL Express France, insiste sur l’importance de la ponctualité et de l’écoresponsabilité : "À Noël, recevoir son colis en temps et en heure au pied du sapin, c’est essentiel. Chez DHL Express France, nous le savons bien et nous anticipons cette période de forte activité depuis quatre mois. Tout est désormais en place pour qu’efficacité rime avec décarbonation. Nous avons en effet réalisé des investissements conséquents pour consolider notre réseau sur le territoire et renforcer nos avancées en matière de transition énergétique. Nos sites sont notamment conçus pour consommer un minimum d’énergie et notre flotte est largement passée au vert. Nous sommes déjà à 68 % de notre flotte en électrique en France et nous visons 90 % en 2027 puis 100 % en 2030."

