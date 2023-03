Nouveau à Besançon : un glacier artisanal italien fera son entrée rue Luc Breton

L'histoire de la Maison Franchi débute sur les terres strasbourgeoises en 1934. Immigré italien, Joseph Franchi s'installe avec sa famille à l'âge de 7 ans puis vend, quelques années plus tard, ses premières glaces à Strasbourg dont la renommée n'est plus à faire en Alsace. Une aventure familiale qui s'est développée partout sur le territoire puisque chacun des six enfants possède sa propre boutique en France.

"Les parfums dénotent une créativité renouvelée"

Si les recettes demeurent secrètes et n'ont jamais été écrites, la glace Franchi reste connue pour sa qualité et son goût maison. "Les glaces sont toujours fabriquées sur place et les parfums dénotent une créativité renouvelée, à manière de la spéciale vanille à la truffe blanche d’été ou de la glace au thé à la fleur d’hibiscus", avait précisé Gault&Millau. Outre la variété de parfums, la boutique devrait également proposer des gaufres ainsi que d'autres pépites sucrées.

Infos pratiques :

Glacier Maison Franchi

3 rue Luc Breton - 25000 Besançon

www.maisonfranchi.fr

Info +

Pour cette nouvelle boutique, la Maison Franchi recrute vendeurs et managers : contact@maisonfranchi.fr.