Offre d'emploi : Le Grand Besançon recrute un.e carrossier.e - peintre

Les carrossiers peintres interviennent sur véhicules légers, poids lourds, matériels spécifiques et divers du parc automobile mutualisé de Grand Besançon Métropole, de la Ville et du CCAS de Besançon
Missions :
- Réaliser les travaux d’entretien et de réparation de carrosserie et peinture sur les véhicules et engins du parc (véhicules légers, poids lourds, matériels spécifiques).
- Effectuer les opérations de finition : mise en peinture partielle ou totale, pose et dépose de logos.
- Aménager l’intérieur et/ou l’extérieur de véhicules neufs.
- Effectuer des modifications sur des ensembles ou sous-ensembles de carrosserie.
- Réaliser ponctuellement des menus travaux de mécanique ou d’électricité.
- Intervenir en extérieur si nécessaire.
Profil recherché
Formation / Profil recherché :
- Formation en carrosserie et peinture indispensable.
- Connaissances en colorimétrie, soudure MIG et ARC souhaitées (formation possible).
- Permis B requis, C souhaité.
- Habilitation pont roulant appréciée.
Compétences attendues :
Générales :
- Autonomie dans l’exécution des tâches
- Esprit d’équipe, sens du contact
- Rigueur, adaptabilité, souci du travail bien fait
Techniques :
- Expérience en carrosserie-peinture (VL et PL)
- Capacité à évaluer un temps d’intervention et les quantités de produits nécessaires
- Connaissances techniques en aménagement et peinture automobile
Conditions particulières :
. Travail du lundi au vendredi (7h30 – 11h30 / 12h30 – 15h46)
. Astreinte possible en période de viabilité hivernale.
. Astreinte possible sur les Bennes à Ordures Ménagères.
. Possibilité d’intervention en extérieur
Recrutement par :
- voie statutaire : aux agents relevant du grade de technicien territorial
- contractuelle pour les personnes titulaires d'un diplôme technique ou professionnel de niveau minimum bac. Dans ce cas, un CDD de 3 ans est proposé avec possibilité de reconduction et passage en CDI après 6 ans de contrat
- selon la législation applicable aux travailleurs handicapés
D’autres bonnes raisons de nous rejoindre :
-
- Rémunération statutaire et régime indemnitaire lié aux fonctions exercées + prime annuelle versée en fin d'année, correspondant à un traitement indiciaire mensuel,
- Conditions de travail favorables : flexibilité des horaires sur 36h20 / semaine, possibilité de temps partiel, 35 jours de congés
- Avantages du Comité des œuvres sociales de la collectivité : chèques vacances, voyages, loisirs et billetterie, locations saisonnières, à des prix attractifs,
- Participation de l'employeur à l’assurance prévoyance,
- Forfait "mobilités durables" prévu à hauteur de 300€ maximum / an, pour les agents utilisant leur vélo ou trottinette pour leur déplacement domicile-travail,
- remboursement des frais de transports en commun à hauteur de 75 %,
- Une offre de formations pour vous permettre de développer vos compétences et vous accompagner dans votre parcours professionnel.
Candidatez directement sur monjob.info, votre plateforme locale de recherche d'emplois !