Bourgogne-Franche-Comté
Société

Opération "Grand Repas" le 9 octobre : un repas étoilée pour les étudiants de Bourgogne Franche-Comté...

Publié le 08/10/2025 - 10:42
Mis à jour le 08/10/2025 - 10:42

Le 9 octobre 2025, les étudiants de Bourgogne–Franche-Comté pourront eux aussi profiter, pour la première fois, du Grand Repas, un événement national qui met à l’honneur "le bien manger, le partage et les saveurs locales", selon le communiqué du Crous Bourgogne–Franche-Comté. Pour la première fois, quatre restaurants universitaires de la région rejoignent cette initiative.

Pour la première fois, quatre restaurants universitaires de la région rejoignent cette initiative :

  • Resto U’ Lumière à Besançon,
  • Resto U’ Montmuzard à Dijon,
  • Resto U’ Duvillard à Belfort,
  • Resto U’ du Creusot.

Un menu imaginé par le chef étoilé Hugues Droz

Chaque année, le Grand Repas propose un menu unique conçu par un chef du territoire. En 2025, c’est le chef étoilé Hugues Droz, passionné de produits régionaux, qui a imaginé une assiette "à la fois gourmande et adaptée à la restauration collective". Le communiqué précise que "les équipes de restauration du Crous ont adapté ce menu gastronomique aux contraintes de la restauration collective tout en conservant la créativité et la générosité du chef".

Les étudiants pourront déguster ce repas au tarif social Crous (3,30 € et 1 € pour les étudiants boursiers), rendant ainsi cette expérience gastronomique accessible au plus grand nombre.

Une valorisation du savoir-faire local

Au-delà du repas, l’événement vise à mettre en avant le travail des équipes du Crous et leur engagement pour une alimentation durable. "En participant au Grand Repas, le Crous Bourgogne–Franche-Comté met en lumière le savoir-faire de ses équipes de restauration et leur engagement pour une cuisine de qualité, locale et durable", indique le communiqué.

Pour Murielle Baldi, directrice générale du Crous Bourgogne–Franche-Comté, cet événement est une occasion de reconnaissance : "nos équipes cuisinent chaque jour pour près de 15 000 étudiants. Participer au Grand Repas, c’est une façon de les régaler, de leur offrir une expérience gastronomique partagée et de valoriser le savoir-faire de nos équipes."

chef étoilé crous cuisine étudiant grand repas

Publié le 8 octobre à 10h42 par Alexane
Besançon
Société

”Qui peut encore croire que l’offensive israélienne est menée pour libérer les otages ou pour démanteler le Hamas ?”

TRIBUNE • En tant que représentant de l’Union Juive Française pour la Paix de Besançon, Norbert Nusbaum tient à transmettre à nouveau la tribune intitulée ”Pas en notre nom”, signée par des Juives et des Juifs français à l’occasion d’une publication par un média national lors de la reconnaissance par la France de l’État de Palestine. Ce texte est présenté aujourd’hui en contrepoint à l’initiative de la mairie de Besançon organisée ce mardi 7 octobre en faveur de la libération des otages israélien(ne)s et en hommage aux victimes.

attentat décès guerre hamas islam israel judaisme juif norbert nusbaum palestine
Publié le 7 octobre à 08h53 par Alexane
TERRITOIRE DE BELFORT (90)
Social Société

Un clip musical inédit alerte sur l’urgence d’agir pour le grand âge en Franche-Comté

Diffusé à partir du 6 octobre, à l’occasion de la Journée nationale des aidants et de la Semaine bleue, un clip musical inédit réalisé par des professionnels du secteur du grand âge appelle à une mobilisation collective autour des enjeux du vieillissement. À l’origine de cette initiative originale, la Confédération de gérontologie du Territoire de Belfort.

clip gérontologie seniors vidéo
Publié le 6 octobre à 17h29 par Alexane
Besançon
Economie Société
Publi-Infos

Cybersécurité en entreprise ? Venez au Cybersec’Day à la CCI

PUBLI-INFO • La Cybersécurité est devenue un enjeu majeur pour toutes les structures, quels que soient leur taille et leur secteur d'activité. Concrètement, le coût médian  d'une cyberattaque est estimé à 50000 euros. Alors, pour éviter cela, venez vous informer au CyberSec'Day, à la CCI à Besançon, le 14 octobre.

cci cyberattaque cybersécurité hameçonnage phishing piratage
Publié le 6 octobre à 07h00 par Macommune.info
Besançon
Loisirs Société
Publi-Infos

Quand Rémy rencontre Decathlon, ça donne des stages vélo ‘‘enfants’’ !

PUBLI-INFO • Être capable de bien utiliser – et en toute autonomie – un  vélo ne s’improvise pas. Le faire en sécurité, en confiance  et en toute maîtrise du vélo, sans oublier son environnement, ça s’apprend. Et le plus tôt est le mieux. Et c’est là que Rémy rencontre Decathlon…

décathlon stage vélo vélo vélo-enfant
Publié le 6 octobre à 07h00 par Macommune.info
Besançon
Société une
Publi-Infos

Du compost au quiz : un automne riche en activités au SYBERT à Besançon !

PUBLI-INFO • Et si vos déchets devenaient une ressource ... Tout au long de l'année, le grand public est invité par le SYBERT à pousser les portes de l'espace pédagogique, 226c rue de Dole à Besançon. Vous découvrirez des solutions simples et accessibles afin de mieux consommer et réduire ses déchets au quotidien.

ateliers déchets Do it yourself formation sybert
Publié le 6 octobre à 07h00 par Macommune.info
Franche-Comté
Société

Risotto à la saucisse de Morteau et à la courge

Pour ce week-end des 4 et 5 octobre 2025, on vous propose une recette réconfortante pour plonger pleinement dans l’automne. Au menu de ce samedi donc, un risotto à la saucisse de Morteau et à la courge suggérée par l’association de défense et de promotion des charcuteries et salaisons IGP de Franche-Comté (A2M).

la recette du week-end recette saucisse de morteau
Publié le 4 octobre à 12h00 par Elodie Retrouvey
JURA (39)
Culture Société

“France, un album de famille” : Yann Arthus-Bertrand est passé par le Jura et l’Yonne pour prendre quelques clichés…

Yann Arthus-Bertrand a publié le 1er octobre 2025 France, un album de famille aux éditions Actes Sud, un ouvrage rassemblant plus de 900 photographies de Français et de personnes vivant en France. Parmi ces images, certaines ont été réalisées en Bourgogne-Franche-Comté, où le photographe a notamment installé son studio.

livre photographie yann artus-bertrand
Publié le 4 octobre à 10h03 par Alexane
Haut-Doubs
Economie Société

Fermeture de La Perdrix : vers une concertation pour sauver 40 ans d’histoire nordique…

Le 24 septembre 2025, l’association du Haut Saugeais Blanc a annoncé la fermeture du site nordique de La Perdrix, situé dans la commune du Pays de Montbenoît. Cette décision, qui a suscité une vive émotion sur le territoire, a conduit à l’organisation d’une réunion de concertation par le sous-préfet de Pontarlier, Nicolas Onimus, le vendredi 3 octobre.

fermeture la perdrix prefecture du doubs ski nordique
Publié le 3 octobre à 17h45 par Alexane
Besançon
Economie Société

Dans les coulisses de la fabrication de Lulu L’Ourson à Besançon…

VISITE EN VIDÉO • À l’occasion des 60 ans d’histoire industrielle du site de production de gâteaux et biscuits Lu de Besançon et des 30 ans de Lulu L’Ourson moelleux, le groupe américain Mondelez International a ouvert ses portes aux élus locaux et régionaux ainsi qu'à la presse locale. Nous avons pu visiter cette usine et connaître toute l’histoire de Lulu…

biscuit laura brandner lu lulu l'ourson mondelez international usine visite
Publié le 3 octobre à 18h29 par Alexane

