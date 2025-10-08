Opération "Grand Repas" le 9 octobre : un repas étoilée pour les étudiants de Bourgogne Franche-Comté...

Le 9 octobre 2025, les étudiants de Bourgogne–Franche-Comté pourront eux aussi profiter, pour la première fois, du Grand Repas, un événement national qui met à l’honneur "le bien manger, le partage et les saveurs locales", selon le communiqué du Crous Bourgogne–Franche-Comté. Pour la première fois, quatre restaurants universitaires de la région rejoignent cette initiative.

Pour la première fois, quatre restaurants universitaires de la région rejoignent cette initiative :

Resto U’ Lumière à Besançon,

Resto U’ Montmuzard à Dijon,

Resto U’ Duvillard à Belfort,

Resto U’ du Creusot.

Un menu imaginé par le chef étoilé Hugues Droz

Chaque année, le Grand Repas propose un menu unique conçu par un chef du territoire. En 2025, c’est le chef étoilé Hugues Droz, passionné de produits régionaux, qui a imaginé une assiette "à la fois gourmande et adaptée à la restauration collective". Le communiqué précise que "les équipes de restauration du Crous ont adapté ce menu gastronomique aux contraintes de la restauration collective tout en conservant la créativité et la générosité du chef".

Les étudiants pourront déguster ce repas au tarif social Crous (3,30 € et 1 € pour les étudiants boursiers), rendant ainsi cette expérience gastronomique accessible au plus grand nombre.

Une valorisation du savoir-faire local

Au-delà du repas, l’événement vise à mettre en avant le travail des équipes du Crous et leur engagement pour une alimentation durable. "En participant au Grand Repas, le Crous Bourgogne–Franche-Comté met en lumière le savoir-faire de ses équipes de restauration et leur engagement pour une cuisine de qualité, locale et durable", indique le communiqué.

Pour Murielle Baldi, directrice générale du Crous Bourgogne–Franche-Comté, cet événement est une occasion de reconnaissance : "nos équipes cuisinent chaque jour pour près de 15 000 étudiants. Participer au Grand Repas, c’est une façon de les régaler, de leur offrir une expérience gastronomique partagée et de valoriser le savoir-faire de nos équipes."