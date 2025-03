Orages : la vigilance jaune prolongÃ©e pour le Doubs et le Jura ce lundi

Une nouvelle vigilance jaune pour des risques d'orages a été déclenchée par Météo France pour le Doubs et le Jura à compter de ce lundi 24 mars 2025 après-midi.

La vigilance débute à compter de 13h pour le Doubs et le Jura. Dans le Doubs c'est surtout l'Est et le Sud du département qui seront concernés par le phénomène orageux, notamment Pontarlier ou encore Sancey-le-Grand. Même constat du côté du Jura où les orages devraient être présents principalement dans le Sud du département, en particulier du côté de Morez.

Les phénomènes suivants sont attendus :

des intensités pluvieuses de 5 à 10mm en moins d'une heure ;

quelques rafales entre 40 et 60 km/h ;

une faible activité électrique ;

et localement du grésil.

Selon Météo France, le risque orageux devrait disparaître au plus tard en début de nuit.