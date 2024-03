Orages : les huit départements de Bourgogne Franche-Comté restent en vigilance jaune

Une dégradation orageuse circule depuis samedi après-midi sur la Franche-Comté et en particulier sur le département du Jura. Ces orages, outre leurs activités électriques peuvent provoquer des rafales de vent oscillant entre 60 et 90 km/h, accompagné de fortes intensités de pluie. Il est attendu entre 15 et 30 mm/h sur les 12 prochaines heures notamment sur l’ouest du département.