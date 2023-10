Orages : six département en vigilance jaune jeudi 19 octobre

Excepté l'Yonne et la Nièvre, Météo France place les six autres départements de la Bourgogne-Franche-Comté en vigilance jaune pour des orages, prévus jeudi 19 octobre 2023 de 10h à 18h.

Dès la fin de matinée, des pluies remonteront de la région Auvergne-Rhône-Alpes et toucheront les départements de la Bourgone-Franche-Comté. Ces pluies pourront prendre un caractère orageux avec des rafales possibles comprises entre 60 et 70 km/h parfois plus.

Les cumuls de pluie attendus sur l'épisode sont de l'ordre de 15 à 30 mm, localement 40mm. Les pluies orageuses s’évacueront vers l'Allemagne en fin d'après-midi.

"Soyez attentifs si vous pratiquez des activités sensibles à ce risque", alerte Météo France.