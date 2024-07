Panorama Sonore à la Citadelle de Besançon, les 11, 12 et 13 juillet

PUBLI-INFOS • Pour la troisième année consécutive, des artistes locaux, nationaux et internationaux se produiront dans le cadre du festival Panorama Sonore de la Citadelle. Trois soirées, chacune accueillant plusieurs artistes, au cœur du Parc Saint-Étienne, avec une vue imprenable sur la ville de Besançon.

Vous aimez la musique électro, le blues, le rock, le piano, le banjo, la chanson française — Jeanne Added, par exemple — , ou vous êtes tout simplement curieux de découvrir de nouveaux styles et talents ? Alors ces trois soirées devraient vous plaire.

Ainsi, les 11, 12 et 13 juillet, dans le Parc Saint-Étienne, avec vue sur la ville plongeant dans une obscurité ponctuée de mille et une lumières, venez régaler vos oreilles et en prendre plein les yeux.

Jeudi 11 juillet : Soirée 100 % électro

Cette soirée est une carte blanche donnée à Mula, du Boom Tchak Tour. Bisontin, le DJ et producteur, Mula, joue une musique électronique agrémentée d’instruments folkloriques, « deep oriental, afro ethno et tribal ». Reconnu à l’international, ses morceaux sont joués par les plus grands.

Mula a invité, pour cette carte blanche, le duo Watt the Fox. François et Nathan, ses deux membres créent et jouent une musique aux mélodies électrisantes.

Deuxième invité de la soirée, Damon Jee, autre DJ français reconnu sur la scène internationale. Celles et ceux qui connaissent sa musique disent de lui qu’il est un alchimiste musical et rattachent sa musique au courant du Dark disco.

Vendredi 12 juillet : Soirée Blues/Rock

Le lever de rideau se fera avec Delgres, un trio de rock caribéen. Batterie et sousaphone (sorte de tuba) en lieu et place de la guitare basse de tout trio rock donneront le rythme qu’il vous restera à marquer en tapant du pied.

Des Caraïbes, le voyage se poursuivra par une double destination entre Jura et Londres avec Dead Chic. Pour définir leur musique, on parle volontiers de pop, mais aussi de rock garage et l’on cite Tom Waits ou les Bad Seeds.

Retour en Franche-Comté avec le groupe Gliz. Flo, Mitch et Toma mêleront les sons de tuba, les accords d’un banjo, les rythmes de la batterie à la voix de Flo pour vous emmener sur des mélodies s’inspirant d’un rock lumineux, d’un punk romantique ou encore d’un groove de même nature.

Samedi 13 : Piano voix avec une touche électro

En ouverture de cette dernière soirée de Panorama Sonore, Mathis Akengin vous entrainera dans un live créé au piano et nourri d’influences franco-turques. Il n’est donc pas étonnant que le premier adjectif utilisé pour décrire sa musique est « fusion ».

Jeanne Added — accompagnée de Bruno Rudder et d’un chœur vocal — prendra sa suite. On parle pour cette soirée d’une nouvelle formule avec des morceaux joués en version intime…

Enfin, pour clôturer cette soirée, Kid Francescoli. Avec lui, retour à l’électro, à une douce électro pop. Celle-ci porte sa nouvelle collection de chansons pleines d’émotions et d’accents méditerranéens.

Et c’est sur ces accents venus du Sud, en dansant, que la troisième édition du Panorama Sonore de la Citadelle de Besançon s’achèvera.

Infos +

Panorama Sonore, 3 soirées de concerts à la Citadelle

Amphithéâtre naturel Parc Saint-Étienne

Ouverture des portes à 20 h, début des concerts à 20h30

Petite restauration et buvette sur place

Tarifs :

5 euros pour le 11 juillet,

15 et 12 euros (abonnés citadelle et carte avantage jeunes) le 12 juillet

20 et 17 euros (abonnés citadelle et carte avantage jeunes) le 13 juillet

Accessible avec le Pass culture

Réservation :

en ligne sur citadelle.com

ou inscription en billetterie le jour même sous réserve de places disponibles

Venez en bus avec Ginko / Spécial Soirées concert

Ligne Ginko Citadelle – Chamars <> Citadelle

Un bus toutes les 30 minutes jusqu’à 1h

