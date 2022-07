Particuliers, maraichers, trop de fruits et légumes : la Banque Alimentaire lance un appel aux dons

"Le constat est invariablement le même : les personnes vivant une situation de précarité ont une alimentation carencée en fruits et légumes", affirme la Banque alimentaire dans son communiqué du 25 juillet.

Des dispositifs d’aide alimentaire mettent tout en œuvre pour proposer des colis équilibrés. De gros efforts ont été réalisés ces dernières années, pour tenter d’atteindre cet équilibre en diminuant la part des produits sucrés et augmenter les volumes de fruits et légumes. La ramasse quotidienne auprès des magasins et plateformes est complétée par des dons nationaux, ainsi qu’un partenariat très efficace avec les Jardins de la Méditerranée, Chantier d’insertion basée à Avignon.

Des produits locaux

L’objectif de la Banque Alimentaire est également d’accroitre la part des fruits et légumes produits localement. Elle renouvelle donc son appel aux dons des excédents de production des vergers et des jardins locaux.

Comment donner ?

Les produits peuvent être apportés directement dans les antennes de la Banque Alimentaire (Besançon, Montbéliard, Vesoul, Pontarlier) ou auprès des associations caritatives.

Dans le cas d’un gros volume, la Banque Alimentaire pourra se charger de l’enlèvement.

Besoin de bras pour récolter ? Contactez la Banque alimentaire pour étudier les possibilités.

Infos +