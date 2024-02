Percée du Vin jaune 2024 : 800 dépistages d’alcoolémie et de stupéfiants pendant le week-end, une vingtaine d'interpellations

Le samedi 3 et dimanche 4 février 2024, la 26ème édition de la Percée du Vin jaune a réuni près de 35.000 personnes à Arbois. Un important dispositif de sécurité a permis le bon déroulement de la manifestation, en lien étroit avec l’association des Ambassadeurs du Vin jaune.

La mobilisation des services de sécurité et de secours s’élevait à :

75 gendarmes

2 policiers municipaux sur Arbois

25 agents SNCF

17 agents de sécurité privée

16 secouristes de l'association départementale de protection civile (ADPC)

9 sapeurs-pompiers en garde postée au centre d'incendie secours d’Arbois

1 médecin urgentiste et l’équipe situation sanitaire exceptionnelle (SSE) du SAMU39



”Cet important dispositif de sécurité a permis le bon déroulement de la manifestation”, affirme la préfecture du Jura. ”Ainsi, aucun incident majeur n’est à déplorer. On dénombre 48 prises en charge par l’association départementale de protection civile, et 4 évacuations en établissement hospitalier pour des urgences relatives.”



Le stand de la sécurité routière ”Soufflez, vous saurez !”, a permis de dépister 1.000 conducteurs qui avaient volontairement remis leur clé de voiture, de distribuer 1.200 éthylotests et de sensibiliser plus de 2.000 personnes aux dangers de l’alcool au volant.



En matière de contrôles routiers, les effectifs du groupement de gendarmerie départementale du Jura ont réalisé durant le week-end plus de 800 dépistages d’alcoolémie et de stupéfiants. Le bilan fait état de 16 conduites sous stupéfiants, 10 conduites sous l’empire d’un état alcoolique, 1 refus d’obtempérer et 20 autres infractions au code de la route.



Serge Castel, préfet du Jura, tient à souligner ”la qualité du dispositif de sécurité de l’organisateur, en lien avec la mairie d’Arbois, qui a permis d’accueillir les près de 35.000 visiteurs de cette Percée dans des conditions optimales.”