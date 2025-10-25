Petit rappel, ce samedi on change d'heure... et on dort un peu plus longtemps

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Dans la nuit de ce samedi 25 au dimanche 26 octobre 2025, nous passons à l’heure d’hiver. Il faudra ainsi reculer vos pendules d'une heure. Et si vous n’arrivez jamais à vous souvenir s’il convient d’avancer ou de reculer la pendule d’une heure, on vous donne une petite astuce pour vous en rappeler.

Cette nuit, le changement d’heure s’effectuera à 3h du matin le dimanche 26 octobre, il sera alors en réalité 2h du matin. C’est le passage à l’heure d’hiver, le préféré des paresseux qui gagnent donc une heure de sommeil supplémentaire.

Les changements d’heure s’effectuent toujours le dernier dimanche des mois d’octobre et mars. En octobre, nous passons à l’heure d’hiver, et en mars, à l’heure d’été.

Un petit rappel pour ne plus confondre les changements d’heure retenez simplement, qu’en octobRE on REcule les aiguilles d’une heure, alors qu’en mars, juste avant l’arrivée d’AVril, on les AVance. Simple non ?