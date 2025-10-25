Samedi 25 Octobre 2025
Petit rappel, ce samedi on change d'heure... et on dort un peu plus longtemps

Publié le 25/10/2025 - 08:02
Mis à jour le 23/10/2025 - 16:35

Dans la nuit de ce samedi 25 au dimanche 26 octobre 2025, nous passons à l’heure d’hiver. Il faudra ainsi reculer vos pendules d'une heure. Et si vous n’arrivez jamais à vous souvenir s’il convient d’avancer ou de reculer la pendule d’une heure, on vous donne une petite astuce pour vous en rappeler.

© Elodie R

Cette nuit, le changement d’heure s’effectuera à 3h du matin le dimanche 26 octobre, il sera alors en réalité 2h du matin. C’est le passage à l’heure d’hiver, le préféré des paresseux qui gagnent donc une heure de sommeil supplémentaire.

Les changements d’heure s’effectuent toujours le dernier dimanche des mois d’octobre et mars. En octobre, nous passons à l’heure d’hiver, et en mars, à l’heure d’été.

Un petit rappel pour ne plus confondre les changements d’heure retenez simplement, qu’en octobRE on REcule les aiguilles d’une heure, alors qu’en mars, juste avant l’arrivée d’AVril, on les AVance. Simple non ? 

Publié le 25 octobre à 08h02 par Elodie Retrouvey
Société

Rancenay
Nature Société

Bientôt plus de bateaux en stationnement à la Double Écluse ?

Les habitants du lieu-dit "La Double Écluse" à Rancenay, composé de maisons et de bateaux, se sont regroupés en comité de quartier pour dénoncer la décision des Voies navigables de France prise cet été de mettre fin à la zone de stationnement des bateaux logements. Une pétition a été publiée en ligne. Du côté de VNF, qui gère le canal et le chemin de Halage, on avance une solution prise après plusieurs soucis rencontrés avec les occupants. 

1
bateau Double Écluse péniche
Publié le 23 octobre à 15h30 par Elodie Retrouvey
Besançon
Economie Société

Tadaaam ! Solène Futelot shake la mixologie à Besançon

Après huit années passées derrière les comptoirs de bars et d’hôtels, dont un quatre étoiles en Suisse, Solène Futelot, 32 ans, a décidé de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale. En août 2025, elle a créé sa micro-entreprise “Tadaaam”, spécialisée dans les prestations de mixologie à domicile et lors d’événements dans la région de Besançon.

cocktail évènements mixologie mocktail solène futelot tadaaam
Publié le 23 octobre à 08h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Société

La Maison Bernard Loiseau célèbre ses 50 ans avec deux livres…

En 2025, la Maison Bernard Loiseau fêtera son cinquantenaire. Pour marquer cet anniversaire, deux publications sont parues en octobre : un beau livre consacré à l’héritage gastronomique du chef de Saulieu, et un cahier jeunesse pour initier les plus jeunes aux plaisirs du goût.

bérangère loiseau bernard loiseau blanche loiseau cuisine dominique loiseau la maison loiseau livre loiseau du temps
Publié le 22 octobre à 11h31 par Alexane
JURA (39)
Société

Bocuse d’Or : le chef franc-comtois Vivien Sonzogni remporte la deuxième place

Le Bocuse d’or France 2025 s’est déroulé mardi 21 octobre 2025 à la Maison de la Mutualité à Paris. Six candidats étaient en compétition dont Vivien Sonzogni, ancien chef du restaurant Le Parc à Besançon et actuel propriétaire de la Table du Grapiot à Pupillin.

bocuse d'or concours cuisine gastronomie la table du grapiot restaurant vivien sonzogni
Publié le 22 octobre à 10h56 par Alexane
Besançon
Société

Interview – Pourquoi y a-t-il si peu de choix d’opérateurs télécoms à Planoise et Châteaufarine ?

Dans les quartiers Planoise et Châteaufarine à Besançon, le manque de concurrence sur les offres fibre optique s’explique par une configuration technique héritée du déploiement initial du réseau par Free. Mais d’ici fin 2026, la mise à niveau du réseau dans cette zone et sa mutualisation complète permettront enfin à tous les opérateurs d’y proposer leurs services. Pour en savoir plus sur les raisons de cette situation et sur ce qui va changer concrètement dans les prochaines années, nous avons interrogé Nicolas Guillaume, dirigeant de Netalis, opérateur télécoms régional dédié aux entreprises basé à Besançon et présent depuis plusieurs années sur le réseau local dans cette partie du territoire bisontin...

fibre optique internet netalis nicolas guillaume réseau
Publié le 21 octobre à 08h00 par Alexane
Franche-Comté
Société

Sondage – Prenez-vous des congés pendant les vacances de la Toussaint ?

Les vacances de la Toussaint ont débuté samedi 18 octobre 2025 pour les élèves des trois zones (A,B,C). Nombreux sont les employés qui prennent également des vacances lors de cette période, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, seulement deux mois après les vacances d'été. Et vous, prenez-vous des congés ces deux prochaines semaines ? C’est notre sondage de la semaine.

sondage toussaint vacances de la toussaint
Publié le 25 octobre à 10h21 par Hélène L.
Mamirolle
Société

Concours Fromonval 2025 : quels sont les meilleurs fromages et produits laitiers ?

Le concours officiel Fromonval, rendez-vous annuel des professionnels et artisans du fromage et des produits laitiers, s’est tenu ce samedi 18 octobre à Mamirolle. Organisé par les bénévoles du Musée du Fromage de Trépot et de l’Enilea, l’événement a rassemblé un nombre record de participants.

concours fromage fromonval produits terroirs
Publié le 19 octobre à 08h51 par Alexane

