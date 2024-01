Pierre-Alain Frau nommé directeur du centre de formation

Pierre-Alain Frau a été nommé directeur du centre de formation du FCSM. L'ancien attaquant formé au club et actuel entraîneur des U19 Nationaux succède à Sylvain Matrisciano. Il sera épaulé par Eric Hély, qui assumera la responsabilité pédagogique du centre de formation, apprend on par le club le 20 janvier 2024.

Né à Montbéliard il y a 43 ans, arrivé au FCSM à l’âge de dix ans où il a effectué toute sa formation avant de briller avec l’équipe professionnelle du Club. Attaquant rapide et adroit, il a été lancé dans le grand bain au printemps 1998. Pierre-Alain Frau a tout connu sous le maillot sochalien : deux accessions en 1ère division en 1998, quelques semaines après ses débuts en équipe professionnelle, et en 2001 avec en prime le titre de champion de France de 2ème division, une relégation en 1999, deux finales consécutives de Coupe de la Ligue dont la victoire 2004, des matches européens, deux places de cinquième dans l’élite… et 78 buts en un peu plus de 200 matchs sous la tunique Jaune et Bleu. Difficile d’être plus un "enfant du club" que Pierre-Alain Frau !

Détenteur du brevet d'entraîneur formateur de football (BEFF), il dirige les U19 sochaliens depuis l’été 2018 après avoir été entraîneur adjoint de Peter Zeidler auprès du groupe professionnel.

Pierre-Alain Frau aura pour mission de perpétuer la formation sochalienne, et accompagnera le développement du Club à un poste clé du projet sochalien. Il sera épaulé par Eric Hély, qui assumera la responsabilité pédagogique du centre de formation. Joueur au Club, éducateur passionné et reconnu, vainqueur à nouveau de la Coupe Gambardella avec l’Olympique Lyonnais en 2022, il apportera au Club sa passion pour la formation, son expérience et son attachement au FCSM.

Pierre-Alain Frau devient le neuvième Directeur du centre de formation du club depuis sa création.

L’ensemble du FC Sochaux-Montbéliard tient à souhaiter à Sylvain Matrisciano le meilleur pour son engagement dans la période difficile vécue par le club à l’été 2023, et lui souhaite le meilleur dans ses nouvelles fonctions au sein du Besançon Racing Club.

