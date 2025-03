Plus de 5.500 comprimés érectiles contrefaits saisis par la douane des Rousses…

La douane des Rousses a fait une découverte des plus insolites le 22 février 2025 vers 17h00 à la Cure (frontière franco-suisse). Elle s’est retrouvée face à de nombreux produits contrefaits, dont plus de 5.500 comprimés érectiles.

Un chauffeur ouzbek, conduisant un fourgon polonais, s'est trompé de route entre les Pays-Bas et l'Italie... Il a croisé la brigade des Douanes des Rousses à la frontière suisse, qui a mis fin à son transport de contrefaçons de marques de luxe et de médicaments érectiles.

Les agents de la brigade des Rousses ont, en effet, décidé de contrôler un fourgon arrivant de Suisse. Leur flair s’est avéré être bon puisqu’ils se sont retrouvés face à une multitude de produits contrefaisant des marques de luxe.

"La mauvaise qualité des articles (traces de colle, odeur, étiquettes,...) ne laisse aucun doute sur le caractère contrefaisant", nous indique-t-on.

Des chaussures, des vêtements, des lunettes, des bijoux….

L'inventaire et la procédure ont pris "toute la nuit, en raison de la variété et de la quantité de marchandises", explique la douane, qui en fait la liste : 75 ceintures, des chaussettes, 70 paires de chaussures, des portefeuilles, 188 sacs à main, 62 parfums, 70 montres, des lunettes, bijoux, 160 matériels audio, 145 vêtements divers.... et plus de 5500 comprimés érectiles contrefaits.

"Ces produits étaient destinés au marché parallèle italien. Les marchandises ont été saisies et seront détruites", nous précise-t-on.

La douane rappelle que la contrefaçon porte "atteinte à la propriété intellectuelle" mais aussi qu’elle engendre des "risques pour les rues et les consommateurs".