Poker : 6 Francs-Comtois qualifiés pour la finale du Winamax poker Tour

Du 29 mars au 7 avril, le Pasino Grand Partouche d’Aix-en-Provence accueillera la finale du Winamax Poker Tour 2025. Pendant plusieurs jours, des milliers de participants, dont six habitants de Franche-Comté se retrouveront dans le sud de la France en présence de nombreuses personnalités et du Team Pro Winamax, l’équipe la plus titrée d’Europe.

À l’issue de ces intenses journées de compétition, le vainqueur sera sacré Champion de France de poker et aura l’honneur de brandir la mythique épée du Winamax Poker Tour, en plus de recevoir la part la plus importante du prizepool (ensemble des gains à se partager).

Parmi les participants, on compte deux Doubiens, Romain, un Bisontin qui est parvenu à sa qualifier à Paris et Olivier de Venise qui a obtenu sa qualification lors d’un tournoi organisé à Dijon. La Haute-Saône sera également représentée par Yannick de Fretigney-et-Velloreille, lui aussi qualifié à Dijon, et Jean de Scey-sur-Saône, qui a lui, obtenu son ticket pour la finale nationale lors d’un tournoi à Strasbourg. Enfin, ils ont obtenus leur qualification respectivement à Paris et Strasbourg, Fabien de Belfort et David de Chaux représenteront le Territoire de Belfort.