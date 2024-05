Le tourisme et le commerce bisontin au coeur du prochain conseil municipal de Besançon

Au coeur des sujets du prochain conseil municipal, le tourisme et l'activité commerciale de la Ville de Besançon seront abordés comme thème principaux ce jeudi 15 mai 2024. En conférence de presse, la Ville a dressé le bilan des derniers chiffres de la saison touristique et du commerce bisontin.

Côté tourisme, il est au beau fixe si on en croit la maire qui s'appuie sur les chiffres de l’Office de Tourisme annonçant 49.568 visiteurs durant l'été 2024 (en hausse par rapport à 2022) ou encore le nombre de nuitées en hausse de 19% par rapport à 2019 et le nombres croissant de nouveaux restaurants. Des indicateurs "en progression d’année en année", d’après Anne Vignot.

L’année 2024 encore plus prometteuse

Les premiers chiffres de 2024 apparaissent également positifs pour le moment, notamment au regard du nombre d’inscrits sur le Trail des Forts, dimanche 12 mai 2024. Sur les 6.400 inscrits, 3.900 ne faisaient pas partie du Grand Besançon Métropole. Parmi les réflexions en cours, "des aires de camping-car, éphémères ou non, pourraient être prévues afin de faire durer le séjour dans la ville de Besançon", explique Anne Vignot.

Autres chiffres jugés encourageants par la mairie, 9.000 visites à la Citadelle ont été enregistrées sur ce long week-end de l’Ascension, du 8 au 12 mai 2024. Une hausse de fréquentation qui s'expliqu notamment par une météo au beau fixe lors de ce week-end et la présence de l’exposition "Dessine-moi ta planète", consacrée au Petit Prince et à la biodiversité "qui attire beaucoup" d'après la Ville.

Madame la Maire souligne également la hausse de fréquentation des musées de la Ville : plus 40% pour le musée du Temps et plus 7% pour le musée Victor Hugo de janvier à mars 2024.

L'attractivité du centre-ville à la loupe

Côté commerce, la maire de Besançon a insisté sur le dynamisme commercial du centre-ville qui affiche un taux de vacance de 4,9%, un taux "qui reste dans une fourchette basse" quand on sait que le taux national est de 10% et que "celui des villes de la même strate que Besançon avoisine les 7/8%" a précisé Anne Vignot. Ce taux est calculé en fonction des cellules vides présentes dans les 10 rues les plus commerçantes du centre-ville en incluant la rue Battant et est revu tous les six mois.

La Ville de Besançon ne nie cependant pas que le commerce rencontre beaucoup de difficultés à l’heure actuelle notamment le textile. "On est sur un commerce qui est bousculé notamment par l’achat sur internet" a averti la maire.

Néanmoins il a été observé une "montée en gamme du centre-ville" avec un pourcentage d’indépendants et un engouement pour la restauration comme nous l’explique la maire dans notre vidéo.

Un phénomène qui s’explique selon Frédérique Baehr, conseillère municipale en charge des commerces et du programme action coeur de ville, par une "mutation dans le mode de consommation" où les gens "cherchent de plus en plus une expérience totale". C’est-à-dire une offre commerciale mais également dans un cadre de vie agréable et avec une offre culturelle et gastronomique variée. "Il y a un changement d’attente de la part de la société et des habitants" a souligné Anne Vignot avant de poursuivre "la marque de Besançon c’est l’art de vivre". La Ville a ainsi indiqué travailler sur les espaces publics afin de "contribuer à ce bien-être du centre-ville", pour preuve le récent aménagement de la place de la Révolution.

Une "très belle offre" de stationnement

Concernant son accessibilité et plus particulièrement son stationnement, la maire de Besançon considère que les 11.000 places de parking disposées au sein et à proximité du centre-ville constituent "une très belle offre". Elle rappelle également dans notre vidéo que le tarif nuit à 1€ permet d’aller se restaurer facilement en ville tout comme la possibilité de souscrire à un abonnement.

Dans le but de contribuer à ce dynamisme, le budget commerce de la Ville s’est vu fournir une enveloppe de 330.000€ pour poursuivre l’accompagnement des initiatives locales contribuant à l’animation du centre-ville. D’ailleurs, deux nouveautés feront leur apparition cette année, la journée BONJOUR mise en place par l’Union des commerçants le 1er juin 2024 ainsi qu’une fête de la bière le 12 septembre à la Rodia.

Article rédigé par Zoé Coutelle et Élodie Retrouvey