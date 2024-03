Pour un refus de priorité, il dégaine son pistolet sur la RN 57 à Besançon

Un automobiliste a menacé les passagers d’un autre véhicule avec une arme de poing de catégorie D. Les policiers ont repéré le véhicule en question et ont interpellé le conducteur. Ce dernier leur a indiqué où se trouvait l’arme de poing, à savoir un pistolet "gomme cogne" (à projectiles en caoutchouc) chargé, situé entre les deux sièges avant.

Les fonctionnaires ont alors appréhendé l’arme et l’ont remise à l’officier de police judiciaire. Le mis en cause a été emmené au commissariat de police pour être placé en garde à vue.

L’enquête a mis en évidence un différend entre automobilistes au sujet d’une priorité non respectée. Le mis en cause a reconnu partiellement les faits et a précisé qu’il possédait une arme à feu pour se défendre (sans autre précision). Il aurait exhibé cette arme afin d’impressionner la victime. Le mis en cause a également reconnu se trouver en défaut de permis de conduire suite à une annulation administrative depuis le 10 juin 2021.

À l'issue de sa garde à vue, le suspect a été présenté au tribunal le 6 mars 2024 dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il a été condamné à six mois de prison avec sursis. Un contrôle judiciaire a également été décidé.