Premier recruteur des jeunes, l’armée de Terre séduit 11 nouveaux soldats francs-comtois

Dans la matinée du mardi 8 novembre, le général de division Rondeau, commandant de la 1re division et le chef du CIRFA, Capitaine Olivier Drouhain sont venus féliciter les onze nouvelles recrues lors de la cérémonie de signature des contrats d’engagement qui a eu lieu au quartier Ruty de Besançon.

Tous sont d’abord passés par une étape de recrutement composée d’une visite médicale, de tests psycho techniques, de sport et d’un entretien. À l’issue de tout cela, les candidats ont pu émettre des voeux d’affectation. Le CIRFA choisi alors l’orientation la mieux adaptée pour eux et soumet leurs dossiers à Paris à qui revient la décision finale.

1360€ net en étant logés nourris, habillés et blanchis

À l’issue de tout cela, les onze recrues ont pu mettre un terme à cette phase de recrutement en signant, comme dans tous les CIRFA de France à ce moment-là, leur contrat d’engagement. Les contrats sont généralement d’une durée de 5 ans et permettent aux recrues de débuter leur carrière à 1360€ net par mois en étant logés nourris, habillés et blanchis.

Des avantages qui ne sont pas sans conditions pour le général de division Rondeau qui a tenu à rappeler "je vous loge, je vous nourris et je vous blanchis donc j’attends en retour de l’engagement". Le général a également insister sur l’entraide présente à l’armée de Terre et "au sein de laquelle on ne se sent jamais seul".

Les recrues intègrent dans la journée leur nouveau lieu d'affectation

Les soldats ont ensuite immédiatement pris la direction de leur nouveau lieu d’affectation. Carcassonne pour Lucas qui part chez les parachutistes d'infanterie de marine. Louis a choisi de rester à Besançon tandis que Maxime et Geoffrey prendront eux la direction d’Annecy pour intégrer le bataillon de chasseurs alpins. "Je n’attends pas de vous que vous soyez opérationnels dès à présent" a tenu à leur signaler le Général Rondeau, c’est pourquoi ils commenceront leur carrière par une période de formation de six mois.

Parmi eux, nous avons rencontré Pablo qui était présent ce matin-là pour signer le début de sa carrière chez les sapeurs-pompiers de Paris où il a été affecté. Un rêve de gosse qui se réalise pour ce jeune originaire de Dole qui a "toujours aimé servir et porter secours". Malgré ses 18 ans, Pablo s’est déjà fixé une ligne directrice pour sa carrière et nous confiait d’un air déterminé vouloir "évolué jusqu’au grade de caporal chef au sein des Pompiers de Paris".