Près de 1,2 million d’euros pour rénover le système d’assainissement de Chaudefontaine

Les compétences Eau et Assainissement ayant été transférées au Grand Besançon le 1er janvier 2018, le Département Eau et Assainissement de Grand Besançon Métropole (GBM) a repris en main le suivi de ce dossier. L’inauguration du système d’assainissement rénové de Chaudefontaine a été effectuée le 19 octobre 2024.

Le système d’assainissement de Chaudefontaine concerne l’ancienne commune de Chaudefontaine. Il comprend les réseaux d’eaux usées, d’eaux pluviales et la station d’épuration. La collecte est assurée par un réseau séparatif mis en place de 1965 à 1972. La commune disposait d'une station d’épuration de type lit bactérien, mise en service en 1975 et dimensionnée pour 300 Equivalent Habitant (EH). Les eaux traitées sont rejetées dans le ruisseau la Corcelle.

"En 2017, la commune a missionné le maître d’œuvre NALDEO pour réaliser un diagnostic du système d’assainissement en vue de la construction d’une nouvelle station d’épuration et de travaux sur les réseaux. En effet, le Schéma Directeur d’Assainissement réalisé en 2000 et une étude faite en 2014, montraient des volumes d’eau trop importants dans les réseaux d’assainissement par temps de pluie. Quant à la station d’épuration, les eaux traitées ne respectaient plus les valeurs limites de rejet. De plus, le système d’assainissement avait été déclaré non conforme par les services de l’Etat", explique GBM.

Réparer les conduites sans les remplacer

En 2021, GBM a fait le choix de la réhabilitation de la canalisation d’assainissement par "chemisage". En effet, cette technique permet de réparer les conduites sans les remplacer, donc sans créer de tranchée, ce qui limite d’une part la gêne occasionnée sur la circulation et les transports de matériaux, d’autre part les travaux de réfection de surface (enrobé, pavés). Elle consiste à poser une matrice en feutre ou en fibre de verre imprégnée de résine, à l’intérieur de la conduite défectueuse depuis l’extérieur. Ainsi, en utilisant la paroi de l’ancienne canalisation comme coffrage, le chemisage continu polymérisé en place crée une nouvelle conduite étanche et résistante, tout en améliorant le fonctionnement du réseau.

Une nouvelle station

GBM a choisi de construire une nouvelle station de type filtres plantés de roseaux, d’une capacité de 250 Equivalents Habitants.

La station est composée de 2 étages en série :

Le 1er étage, d’une surface de 300 m2, contribue essentiellement à la dégradation de la pollution carbonée avec un début de nitrification

Le 2e étage, d’une surface de 200 m2, permet d’affiner l’élimination de la fraction carbonée et de compléter la nitrification en fonction des conditions d’oxygénation, de température et de pH.

D’autres actions effectuées dans la continuité des travaux

Les branchements d’eaux usées et d’eaux pluviales des habitations ont également été repris dans le cadre de ces travaux. De plus, trois déversoirs d’orage qui étaient présents dans les réseaux ont été supprimés, ce qui élimine les risques de déversements d’eaux usées vers le milieu naturel. Enfin, une extension du réseau d’eaux usées a été réalisée en 2023 pour amener les effluents vers la nouvelle station d’épuration.

Financements