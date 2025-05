Deux Bisontins à la tête d’une entreprise de jeux de société itinérante

Blandine Perret et Adrien Bonnard, tous deux Bisontins, ont créé leur entreprise d’animation spécialisée en jeu de société Pro Meeples en 2021 et sont aujourd'hui présents dans de nombreux lieux de festivités où on ne s'attend pourtant pas à retrouver l'univers du jeu.

Avec le développement de nouvelles technologies et de nouvelles offres de divertissement, le jeu de société aurait pu devenir ringard et disparaître progressivement du quotidien des Français. Et pourtant, ce n’est pas le cas : 30 millions de boîtes se sont vendues en France en 2024 et plus de 1000 nouveautés sont arrivées sur le marché, preuve d’un réel dynamisme. Dans ce contexte prometteur, les deux fondateurs de Pro Meeples, Blandine et Adrien, se sont fixés un objectif commun : "apporter du jeu de société auprès d’un large public, et participer à son développement et à sa démocratisation". À travers ce projet, ils souhaitent apporter un regard neuf sur le jeu et emmener cet univers dans des lieux où il n’a pas l’habitude de se rendre.

Véhiculer des valeurs par le jeu

Pour Adrien et Blandine, le jeu de société va de pair avec certaines valeurs qu’ils souhaitent partager avec le plus grand nombre. Ils citent notamment son rôle de vecteur social, la lutte contre l’exclusion ou les bienfaits pour la perte de mémoire qu’il apporte : "des valeurs fortes qui entourent le jeu de société, et qui nous ont donné envie de créer ce partage auprès de toutes les générations", expliquent-ils. Les deux fondateurs ont donc la volonté de se développer en continuant à diffuser ces valeurs, y compris dans la ville qui les a soutenus dès leurs débuts : "Besançon a été la première collectivité à nous faire confiance", affirment-ils.

Qu’est-ce qu’une animation Pro Meeples ?

La recette d’une animation Pro Meeples comporte différents ingrédients. Il faut, dans un premier temps, proposer des jeux et les présenter au public en veillant bien, si possible, à mettre en avant des jeux sortis récemment, "afin de correspondre au mécanisme méconnu du monde ludique", expliquent-ils. Deuxième étape, l’explication des règles évidemment. Ensuite, vient l’animation des parties dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Enfin, les deux amoureux du monde des jeux de société peuvent également fournir une expertise auprès des joueurs pour les aider.

Des animations dans des contextes variés

Blandine et Adrien se décrivent comme deux passionnés ayant la volonté d’apporter de la bonne humeur à travers leurs animations, et ce, sur tous les terrains. Parmi les lieux déjà explorés, les Instants Gourmands, les Eurockéennes de Belfort, la Foire aux Vins de Colmar ou le Golden Coast de Dijon. Autant d’espaces de festivités où le jeu de société n’est pas attendu, mais c’est là tout l’objectif de Pro Meeples. L’entreprise propose également ses services dans des comités d’entreprise, des restaurants ou des hôpitaux.

Infos +

Les événements à venir où Pro Meeples sera présent :