Mardi 16 Décembre 2025
DOUBS (25)
Economie Social

Projet de loi de financement de la Sécurité sociale : Force ouvrière du Doubs appelle les députés à voter contre

Publié le 16/12/2025 - 14:00
L’Union départementale Force ouvrière (FO) du Doubs a adressé une lettre ouverte aux députés du département, les invitant à voter contre le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026. Le vote solennel est prévu le 16 décembre.

Dans sa lettre, signée par Rachel Messousse, secrétaire générale de FO Doubs, le syndicat qualifie le projet de loi d'”attaque directe contre les travailleurs, la santé publique et les droits sociaux les plus fondamentaux”. Le syndicat critique plusieurs mesures prévues dans le texte :

  • Une réduction de 3,6 milliards d’euros pour la santé, alors que ”nos hôpitaux sont déjà à bout, où les lits ferment et où les personnels s’épuisent”.
  • Une taxe d’un milliard d’euros sur les complémentaires santé, ”qui sera intégralement répercutée sur les cotisations des travailleurs, des retraités et des familles”.
  • L’exclusion de 1,5 million de personnes diabétiques du dispositif ALD, les obligeant à payer 315 euros par an pour se soigner, ce qui pourrait provoquer ”des renoncements aux soins et une dégradation grave de leur état de santé”.

Le syndicat s’oppose également à la limitation des arrêts de travail, qui seraient réduits à une primo-prescription d’un mois, renouvelable seulement deux mois, une mesure qu’il qualifie de ”profondément injuste”.

Critiques sur les retraites et les allocations familiales

FO dénonce par ailleurs le report de certaines mesures sociales, comme le décalage de 14 à 18 ans de la majoration pour âge des allocations familiales et la suppression de la prime de Noël pour les foyers sans enfants, qu’il juge ”profondément antisociales”.

Concernant la réforme des retraites, le syndicat précise que ”il apparaît clairement qu’il ne s’agit pas d’une remise en cause de cette réforme, mais uniquement d’un décalage de son calendrier d’application”. Les travailleurs concernés verront leur départ à la retraite repoussé de neuf mois, selon FO : ”Le recul est bien réel, et l’injustice demeure intacte”.

Un choix politique selon FO

L’organisation syndicale souligne le contraste entre la fragilisation des droits sociaux et l’augmentation du budget militaire, estimant que ”ce contraste illustre clairement l’orientation retenue : réduire les dépenses sociales, affaiblir la solidarité nationale, et faire payer aux travailleurs les arbitrages du gouvernement”.

Pour FO, voter en faveur du PLFSS 2026 ou s’abstenir serait ”un vote contre les travailleurs”. Le syndicat conclut en appelant les députés à s’opposer fermement au projet de loi : ”L’Union Départementale FO 25 vous demande clairement de voter contre le PLFSS 2026. Les travailleurs du Doubs sauront qui a défendu leurs droits… et qui a choisi de les abandonner”.

Publié le 16 décembre à 14h00 par Alexane
