Quand l'Office de tourisme de Grand Besançon Métropole vient à vous...

Connaissez-vous la Vélo-Scène ? C’est un collectif bisontin de jeunes musiciens et musciennes professionnel-les, ingénieurs, artisans et autres cyclistes convaincus réunis autour de la conception puis la construction d’une scène itinérante dépliable, tractée par un vélo-tandem. La Vélo-Scène est en tournée à travers la Franche-Comté dont les deux prochains concerts sont prévus à Salins-les-Bains et Port Lesney.