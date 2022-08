Quelques astuces pour faire des économies à la rentrée scolaire !

Astuce n°1

Pour commencer, avant de faire vos courses, c'est le moment de jeter un œil dans les affaires de votre bambin de l'année de dernière. Vérifiez que chaque cahier a été rempli ! Si seulement quelques pages ont été utilisées dans l'un d'eux, enlevez les soigneusement et rangez-les dans une pochette plastique.

Faites également un tri dans la trousse de votre enfant : il y a surement encore quelques stylos, crayons à papier, gomme, cartouches d'encre et autres blancs correcteurs qui ont besoin d'être achevés avant d'être rachetés !

Astuce n°2

"Papaaaa, Mamannnnn… Je veux un agenda Hello Kitty !", "Moi, je veux un agenda Naruto !" Vous y aurez surement droit… Si ça n'a pas déjà été le cas. Pour économiser un maximum d'argent, vous pouvez lui faire plaisir en l'autorisant à choisir un objet "coup de cœur" pour la rentrée, mais c'est tout ! Bien sûr, si sa trousse est dans un état lamentable vous pouvez lui faire plaisir (penser aussi à customiser ses affaires pour les rendre plus rigolotes et différentes d'une année à l'autre). Les autres protège-cahiers, stylos… devront être standards. Si votre fils/fille commence à bouder, répondez-lui que l'école n'est pas un défilé de mode mais bien un lieu pour travailler ! Bon courage !

Astuce n° 3

Le jour de vos courses, que ce soit en grande surface ou sur internet, faites-les seul(e) pour ne pas succomber aux demandes, caprices de votre écolier préféré !

Astuces n°4

N'hésitez pas à faire vos courses sur internet, les prix peuvent être parfois plus attractifs qu'en grande surface ! Cela vous permettra également de comparer les prix !