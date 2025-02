Les activités à faire avec les enfants pendant les vacances de février à Besançon

Visite-atelier moulage « Scarabée » (3-6 ans)

26 février à 10:30 - 12:00

5€

Réservation : https://vosdemarches.grandbesancon.fr/

Après une visite découverte de l’Egypte ancienne, les enfants réaliseront un moulage en argile d’un scarabée égyptien. Durée : 1h30. Inscription uniquement réservée aux enfants, les parents n'ont pas besoin de s'inscrire. Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte (deux adultes maximum).

Visite-atelier modelage « Pot Néolithique » (7/10 ans)

27 février à 14:30 - 16:30

5€

Réservation obligatoire : https://vosdemarches.grandbesancon.fr/

Du chasseur cueilleur à l’agriculteur qui modèle ses pots, il n’y a (presque) qu’un pas, juste quelques milliers d ‘années! Visite paléo-néolithique et modelage de céramique au colombin, comme les premiers potiers préhistoriques. Durée : 2 h.

Atelier « Modelage lampe à huile » (7-10 ans)

28 février à 14:30 - 16:30

5€

Réservation : https://vosdemarches.grandbesancon.fr/

En parcourant le secteur archéologique du Musée, à travers des éléments de décors et des objets, de la cuisine à la chambre, plonge dans la vie quotidienne des gallo-romains. Puis viens créer ta propre lampe à huile en argile, afin de décorer ta maison. Durée : 2h. Les enfants âgés de 7 à 10 ans participant aux ateliers ne doivent pas être accompagnés.

Visite famille

2 mars à 10:30 - 11:30

Gratuit

Réservation : https://vosdemarches.grandbesancon.fr/

Un musée, qu’est-ce que c’est, qu’est-ce qu’on trouve dedans ? Une sculpture, une mosaïque, c’est fait comment ? Autour d’une sélection d’œuvres, découverte des expositions permanentes ou temporaires en compagnie d’un médiateur. Visite destinée au jeune public accompagné de leurs parents, grands-parents... Durée : 1h. Inscription obligatoire pour tous les membres de la famille.

Visite découverte

2 mars à 14:30 - 15:30 et 9 mars à 14:30 - 15:30

Gratuit

Réservation : https://vosdemarches.grandbesancon.fr/

Partez à la découverte du musée des beaux-arts et d’archéologie à travers une dizaine d'œuvres incontournables de ses collections. Des vestiges archéologiques, aux chefs d'œuvres artistiques : laissez-vous guider à travers les époques et les civilisations… Durée : 1h. Merci de vous présenter 10 minutes avant l’horaire indiqué.

Visite « Où sont les femmes ? »

2 mars à 16:00 - 17:00, 8 mars 16:00 - 17:00 et 9 mars 16:00 - 17:00

Gratuit

Réservation : https://vosdemarches.grandbesancon.fr/

Les œuvres du musée vous racontent quelle a été la place des femmes, notamment des artistes, dans les sociétés d’hier et d’aujourd’hui. Une visite pour découvrir mais surtout échanger ! Durée : 1h.

Atelier « Mosaïques » (3-6 ans)

3 mars à 14:30 - 16:00

5€

Réservation : https://vosdemarches.grandbesancon.fr/

"En 50 avant Jésus Christ, toute la Gaule est occupée. Toute ?" Oui ! Même Besançon, qui s’appelle alors Vesontio. Les Gallo-romains y construisent de très riches maisons. Découverte des mosaïques conservées au musée, puis place à la pratique ! Durée : 1h30. Inscription uniquement réservée aux enfants, les parents n'ont pas besoin de s'inscrire. Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte (deux adultes maximum).

Visite-atelier « Hiéroglyphes » (7/10 ans)

6 mars à 14:30 - 16:30

5€

Réservation : https://vosdemarches.grandbesancon.fr/

Découverte de l'Egypte ancienne et de son écriture si particulière, le hiéroglyphe. Expérimentation en atelier, au calame sur papyrus. Durée : 2h.

Atelier « Modelage Méduse » (7-10 ans)

7 mars à 14:30 - 16:30

5€

Réservation : https://vosdemarches.grandbesancon.fr/

De Méduse à la Vouivre, d’Hercule à Thésée, découvre les mythes antiques, les légendes, les monstres et les héros qui peuplent les œuvres du Musée. Puis crée, en bas relief, ta propre tête de méduse en argile. Durée : 2 h.

Visite Éveil (18 mois-3 ans)

9 mars à 10:30 - 11:00

Gratuit

Réservation : https://vosdemarches.grandbesancon.fr/

Ici on scrute les animaux dans un ou deux tableaux, avec des bruits, des comptines, des histoires, des marionnettes... Durée : 30 min. Inscription uniquement réservée aux enfants, les parents n'ont pas besoin de s'inscrire. Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte (deux adultes maximum). Nous demandons aux enfants d'apporter leur propre doudou (chien, vache, mouton, chèvre, cochon ou cheval de préférence).

Musée du Temps

Atelier « Design de montre » (3-6 ans)

27 février, 4 mars à 10 h 30 min - 12 h 30 min

5€

Réservation : https://vosdemarches.grandbesancon.fr/billetterie/mat

Partons à la découverte des trésors qu’héberge le musée du Temps. En atelier, à l’aide de pochoirs, réalisez votre propre montre LIP ! Les petits créateurs pourront confectionner une affiche de leur montre personnalisée. Durée: 1h30. Inscription uniquement réservée aux enfants, les parents n'ont pas besoin de s'inscrire. Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte maximum.

Visite famille

2 mars à 10 h 30 min - 11 h 30 min

Gratuit

Réservation : https://vosdemarches.grandbesancon.fr/billetterie/mat

Découvrez en famille les incontournables du musée : saviez-vous que le musée du Temps conserve la montre la plus compliquée du monde ? Faites connaissance avec la famille de Granvelle et grimpez tout en haut de la tour pour admirer le pendule de Foucault. Vous partirez ensuite avec notre horloge pour apprendre à lire l’heure ! Durée : 1h. Visite famille destinée aux enfants accompagnés par un adulte au minimum. Inscription obligatoire pour tous les membres de la famille.

Visite sensorielle « Le Palais des sens »

2 mars et 9 mars à 14 h 30 min - 15 h 30 min

Gratuit

Réservation : https://vosdemarches.grandbesancon.fr/billetterie/mat

Éveillez vos papilles, tendez l’oreille, fermez les yeux …et partez à la découverte du Palais Granvelle et des œuvres incontournables du musée du Temps. Une visite originale et sensorielle qui vous permettra de comprendre l’esprit du lieu et de développer votre imaginaire. Durée : 1h.

Visite découverte

2 mars et 9 mars à 16 h 00 min - 17 h 00 min

Gratuit

Réservation : https://vosdemarches.grandbesancon.fr/billetterie/mat

Partez à la découverte du musée du Temps à travers une dizaine d'œuvres incontournables. De l’histoire du Palais Granvelle, à celle de la ville de Besançon en passant par les collections horlogères et l'hypnotique Pendule de Foucault : laissez-vous guider dans ce musée singulier… Durée : 1h.

Atelier « Marqueterie de paille » (11-15 ans)

4 mars à 14 h 30 min - 16 h 30 min

5€

En parcourant le musée, nous allons découvrir l'art de la marqueterie et d'autres techniques de décoration utilisées dans l'horlogerie. Lors d'un atelier, muni d'un peu de patience et de minutie, nous allons nous initier à la marqueterie de paille. Durée: 2h.

Atelier « Fabrication d’un semainier » (3-6 ans)

6 mars à 10 h 30 min - 12 h 00 min

5€

Réservation : https://vosdemarches.grandbesancon.fr/billetterie/mat

Pas facile pour les tout-petits de comprendre la succession des moments de la journée et des jours de la semaine. À vos ciseaux et tampons pour fabriquer ensemble un joyeux semainier pour se repérer plus facilement dans le temps ! Durée : 1h30. Inscription uniquement réservée aux enfants, les parents n'ont pas besoin de s'inscrire. Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte maximum.